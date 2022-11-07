Участие в обмене пленными стало для Кадырова способом пиара

07 ноября 2022, 21:48

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Участие Рамзана Кадырова в обмене пленными выглядит как согласованное с Кремлем, и глава Чечни ожидаемо использует эту свою роль для пиара, ориентированного не только на чеченскую аудиторию, указали опрошенные "Кавказским узлом аналитики.

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни 5 ноября выразил удовлетворение возвращением на родину 107 российских военнопленных с Украины и заявил, что составлены новые списки для обмена. В переговорах принимал участие депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев, сообщил Рамзан Кадыров, ранее раскритиковавший "неравноценный обмен" пленными с Украиной.

Рамзан Кадыров 22 сентября выразил резкое недовольство обменом военнопленными, который организовали Минобороны и ФСБ России. По словам Кадырова, он состоялся на украинских условиях, а с ним и активными участниками спецоперации не посоветовались при подготовке обмена.

Глава Чечни был вовлечен в процесс по обмену с Украиной пленными по указанию Кремля, полагает главный научный сотрудник института мировой экономики и международных отношений им. Е.М.Примакова РАН, автор книги "Рамзан Кадыров: российский политик кавказской национальности" Алексей Малашенко.

"Возможно, Кадыров выполняет определенный заказ Кремля. Я думаю, что в некоторых вопросах Кремлю удобнее вести переговоры и совершать какие-то процессы через таких людей, как Кадыров. В любом случае обмен пленными надо только приветствовать и надеяться, что и в дальнейшем будут такие обмены", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Малашенко не исключает, что среди возвращаемых пленных есть выходцы из Чечни. "Я допускаю, что среди них есть выходцы из регионов Кавказа и даже военные из Чечни, и это послужило причиной, что Кадыров и депутат Саралиев активно занимались этим вопросом. Думаю, в скором времени это будет известно, потому что они однозначно захотят сделать себе пиар на возвращении пленных. Спасение людей для Кадырова - повод показать свою гуманность", - отметил он.

Хотя, по словам политолога, Кадыров мог вмешаться в процесс обмена, даже если среди пленных и не было уроженцев Чечни. "Да, это тоже возможно. Это же какой хороший повод поднять рейтинг в других регионах. Так что не исключается и такой вариант", - добавил кавказовед.

С ним согласился политолог, профессор Свободного рижского университета Дмитрий Орешкин. "Скорее всего, среди этих пленных есть жители Кавказа, поэтому Кадырова подключили к этому процессу. Но при необходимости или при указке сверху он бы включился в этот процесс, если бы и не было ни одного выходца с Северного Кавказа. Он с первого дня украинских событий активен и не против продолжить свое активное участие в разных процессах", - сказал Орешкин корреспонденту "Кавказского узла".

Обмен пленными состоялся бы и без участия Кадырова и Саралиева, уверен при этом Орешкин. "Мне кажется, они просто хотят попиариться и показать, что все еще очень активны в украинском направлении. Но этот обмен состоялся бы и без них", - уверен он.

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев спрогнозировал, что участие в возвращении пленных не улучшит отношения к властям Чечни. "Нет, это не повлияет на отношение людей к властям. Не будeт каких-то торжеств, какого-то массового удовлетворения. Это, скорее, локальный праздник для тех, чьи сыновья, мужья, родственники были в плену и вернулись домой. Не более того", - подчеркнул он.

Кутаев провел аналогию с возвращением родных боевиков с Ближнего Востока. "Возвращение родственников боевиков не было общенациональным праздником для жителей Чечни", - подчеркнул он.

Семьи боевиков, в том числе их вдовы и дети, вернувшиеся с Ближнего Востока в Чечню, Дагестан и Ингушетию сталкиваются с проблемами при психологический адаптации, а также с материальными трудностями. Более двух третей опрошенных женщин не имеют постоянной работы и собственного жилья. Неработающие женщины живут в основном на пенсии по потере кормильца, получают помощь от родственников, разовую помощь от благотворителей. В Чечне нескольким опрошенным женщинам было отказано в пособии по потере кормильца в связи с тем, что их мужья воевали против государства, говорится в докладе "Центра анализа и предотвращения конфликтов" "Уверенный шаг в будущее? Исследование социально-психологических и адаптационных потребностей членов семей бывших боевиков на Северном Кавказе", опубликованном в марте 2020 года на "Кавказском узле".

Руслан Кутаев также отметил, что люди, которые попадают на военную операцию на Украине, "в основном состоят на службе в силовых структурах и не могут отказаться. Но, безусловно, есть и люди, которые насильно отправлены туда", - сказал Кутаев корреспонденту "Кавказского узла".

Власти Чечни регулярно отчитываются об отправке на Украину добровольцев. При этом поступают сообщения, что мобилизация и запись в силовые структуры проходят под давлением властей. Тапк, 13 мая чеченская правозащитная ассоциация "Вайфонд" сообщила, что десятки жителей Чечни обратились к ним просьбой помочь выехать из России, чтобы избежать отправки на Украину. "По утверждениям этих людей, они не являются работниками силовых или военных структур, но даже инвалидность не является спасением от отправки на Украину", – заявил "Вайфонд".

22 августа Кадыров заявил о необходимости лишить льгот семьи тех малообеспеченных жителей Чечни, молодые люди из которых отказались записаться в новые чеченские подразделения, назвав отказников тунеядцами. По словам председателя парламента Чечни Магомеда Даудова, в Аргуне из 188 пригодных к службе молодых людей из семей, получающих льготы, на службу выразили желание записаться лишь трое. Такие методы давления говорят о нехватке желающих записываться в новые подразделения, указали тогда Светлана Ганнушкина и Руслан Кутаев.

После объявления о мобилизации в России чеченские женщины попытались провести акцию протеста в Грозном 21 сентября. В ответ власти Чечни мобилизовали родственников ряда участниц акции. 2 октября Кадыров заявил, что на Украину отправлены 24 родственника женщин, которые пытались провести митинг в Грозном.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью