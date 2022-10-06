Правозащитники сообщили об избиении участниц протестов в Чечне

06 октября 2022, 15:44

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Силовики заставили родственников участниц протестов в Грозном избить их, после чего принудительно мобилизовали мужчин из их семей, подтвердили правозащитники Олег Орлов и Оюб Титиев. Сроки подготовки мобилизованных не установлены, так как в России прежде не было такой практики, прокомментировал военный эксперт Александр Храмчихин сообщение Рамзана Кадырова о том, что родные вышедших на площадь в Грозном женщин уже направлены на Украину.

Как писал "Кавказский узел", в Чечне 20 сентября, за день до объявления мобилизации, в WhatsApp распространилось аудиосообщение женщины, призывающей матерей выступить против отправки сыновей на Украину. 21 сентября Кадыров подтвердил, что в Грозном прошла акция противников мобилизации, которых он назвал врагами народа. Мужей протестовавших женщин глава Чечни предложил отправить на Украину. 2 октября он сообщил, что 24 родственника участниц протестов отправлены для участия в военной операции на Украине. спецоперацию. 4 октября стало известно, что Адам Мурадов, муж одной из участниц антивоенного митинга в Грозном, скончался после того как силовики заставили его избить жену в наказание за участие в акции протеста, а их 18-летнего сына отправили на Украину. Теперь власти заставляют семью Мурадова записать видео с опровержением, так как его история вызвала резонанс в Чечне, сообщил Центр защиты прав человека "Мемориал".

Российский правозащитник, руководитель программы "Горячие точки" Олег Орлов отметил, что акции протеста в Грозном как таковой не было. "Всех женщин, которые подходили к площади, забирали. И сколько в итоге было доставлено в мэрию, где их избивали, точно не знаем. Скорее всего не менее 30. Есть информация, что самих мужей заставляли наказать своих жён, под угрозой, что в ином случае насилие применят силовики", - отметил Орлов.

Полицейские принесли полиэтиленовые трубы, заполненные бетоном – их используют для того, чтобы увеличить силу ударов, рассказал сотрудник Центра защиты прав человека "Мемориал" Оюб Титиев. Мужей задержанных женщин поставили перед выбором: или они сами побьют трубами своих жен за то, что они участвовали в митинге, или это сделают сотрудники полиции. "Мужчины взяли эти трубы и избили жен. Такие “публичные порки” силовики всегда снимают на видео, чтобы было доказательство, мол, это не они применяли насилие, а сами родственники задержанных. Пока эта запись нигде не появлялась", - привело его слова 5 октября издание Daptar.

По словам Орлова, никто из женщин не обращался в Центр защиты прав человека "Мемориал". "Информация поступала от их соседей, знакомых, родственников. Сами женщины не хотели говорить. Что и понятно после того, как задержали и избили. И к тому же, сыновей и других родственников женщин отправили в академию спецназа, а потом в Украину", - пояснил Орлов.

Юрист, бывший сотрудник "Комитета против пыток*" Абубакар Янгулбаев также указал, что информация о том, что силовики заставили мужей избить участниц акции в Грозном, получена от односельчан, но не от самих пострадавших или от родственников. "Было ли насилие в отношении мужчин неизвестно и пока установить не удалось. О насилии в отношении кого-либо в Чечне приходится говорить ввиду совокупности обстоятельств и закономерностей, которые способствуют эскалации нарушений прав человека в Чечне", - отметил он.

Янгулбаев добавил, что подтверждена информация о том, что родных участниц акции в Грозном "отправили в российский университет спецназа в Гудермесе для прохождения предварительной подготовки".

По его данным, в Чечне проводят рейдовые мероприятия для выявления потенциальных призывников в срочную армию и контингента для будущих этапов мобилизации.

Акция противников мобилизации в Грозном прошла 21 сентября. По данным правозащитников, сын одной из женщин, Валид Мурадов 25 сентября позвонил родным и сообщил, что уже находится в самолете, который направляется на Украину, а ночью 27 сентября сказал, что их скоро "отправят на передовую", сообщил Центр защиты прав человека "Мемориал". 2 октября Рамзан Кадыров подтвердил отправку родственников участниц протестов на украину, сюжет об этом опубликовала ЧГТРК "Грозный" в своем YouTube-канале. "Этим мужчинам из их семей хорошо повезло, из них уже двадцать четыре сегодня мы отправили на спецоперацию. Они оказались полезными и прибавилось ещё двадцать четыре человека на спецоперацию. Они уже на месте, их обучили", - перевел его слова "Кавказский узел". При этом в этом же сюжете Кадыров заявил о том, что "никого не умеющего воевать мы не отправим".

Нормативов подготовки мобилизованных не существует, потому что в современной России не было аналогичных ситуаций, уверен военный аналитик, бывший заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.

"Сборы отслуживших в армии, которые изредка проводились в постсоветский период - это совершенно другое дело. Во-первых, они были редкими и участвовало в них ограниченное число людей. Во-вторых, человек возвращался после таких сборов в гражданскую жизнь, а не шёл воевать. Поэтому аналогий нет", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

При этом в первые годы Великой Отечественной войны, по его словам, подготовки как таковой не было. "Только с 1943 года мобилизованных солдат как-то стали готовить к отправке на передовую. До этого могли отправить в бой в первый же день вообще безо всякой реальной подготовки", - отметил Храмчихин.

В настоящее время призванные по мобилизации люди имеют совершенно разный уровень подготовки, разный возраст, различные специальности, указал он. "Поэтому они с разной скоростью могут вспомнить к чему их готовили во время службы. Считается, что недавно отслужившие ещё не забыли приобретенные в армии навыки и знания. Но в целом никаких внятных нормативов нет", - резюмировал Храмчихин.

В то же время, по его словам, у него нет подтверждений того, чтобы мобилизованных сразу, через несколько дней отправляли на передовую. "Мобилизованных пока ещё готовят к отправке на передовую", - заявил Храмчихин.

"Кавказский узел" также писал, что глава Чечни Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке групп добровольцев на Украину. Так, 30 сентября он сообщил, что группа добровольцев отправилась на Украину из аэропорта Грозного после курса подготовки в Российском университете спецназа. Десятидневный курс подготовки перед отправкой на Украину достаточен лишь для добровольцев, уже имеющих военный опыт, указал ранее Александр Храмчихин после отчета Кадырова об отправке очередного отряда добровольцев. В Афганистане советских солдат готовили к боям полгода, подтвердил военный эксперт Андрей Кошкин.

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