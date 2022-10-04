Муж участницы протестов в Грозном умер после отправки сына на Украину

04 октября 2022, 12:55

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Адам Мурадов, муж одной из участниц антивоенного митинга в Грозном, скончался после того как силовики заставили его избить жену в наказание за участие в акции протеста, а их 18-летнего сына отправили на Украину. Теперь власти заставляют семью Мурадова записать видео с опровержением, так как его история вызвала резонанс в Чечне, сообщил сегодня Центр защиты прав человека "Мемориал".

Как писал "Кавказский узел", в Чечне 20 сентября, за день до объявления мобилизации, в WhatsApp распространилось аудиосообщение женщины, призывающей матерей выступить против отправки сыновей на Украину. 21 сентября Кадыров подтвердил, что в Грозном прошла акция противников мобилизации, которых он назвал врагами народа. Мужей протестовавших женщин глава Чечни предложил отправить на Украину.

"Эти женщины, которые вышли, поддавшись призыву (Ахмеда) Закаева, у них дома нет мужчин, чтоб их остановить, поэтому я решил их призвать. Вот кого мы призвали и призовем, это мужчин, чьи женщины вот так выйдут и вышли. На передовую отправим", - перевел "Кавказский узел" слова Рамзана Кадырова в видеоролике, опубликованном 24 сентября в YouTube-канале ЧГТРК "Грозный".

Несколько десятков женщин в Грозном после попытки провести митинг были задержаны, их отвезли в мэрию Грозного. Туда привезли и родственников-мужчин участниц акции. Их заставили избить женщин, угрожая, что иначе это сделают сами силовики – и будет намного хуже. Среди мужчин был и уроженец села Старый Ачхой Ачхой-Мартановского района Адам Мурадов, который со своей семьей проживал в поселке Катаяма Старопромысловского района Грозного, сообщил сегодня Telegram-канал "Полный ПЦ 2.0", который ведет Центр защиты прав человека "Мемориал".

Многих родственников участниц акции увезли в Российский Университет спецназа в Гудермесе для подготовки к отправке в Украину — в том числе и Валида Мурадова, 18-летнего сына Адама. 25 сентября он позвонил родным и сообщил, что уже находится в самолете, который направляется в Украину. Ночью 27 сентября Валид позвонил домой и сообщил, что их скоро "отправят на передовую". На следующий день во время молитвы Адаму стало плохо, и он скончался от сердечного приступа, говорится в публикации.

Валиду позволили приехать на похороны отца, при этом на семью Мурадовых оказывается сильное давление со стороны силовиков. Они требуют, чтобы Мурадовы под запись на видеокамеру опровергли всю информацию о противоправных действиях в их отношении — о насильственной отправке Валида в Украину и избиении его матери — так как эта история вызвала большой резонанс среди чеченцев, указано в сообщении.

Адам Мурадов был дядей Дауда Мурадова, которого в декабре 2020 года выдворили в Россию из Франции, где он просил убежище. В России Дауд подвергся пыткам, ему предъявили тяжкие обвинения в террористической деятельности. 5 февраля 2021 года Дауд скончался при невыясненных обстоятельствах в СИЗО-1 Грозного. Его тело так и не выдали родственникам для захоронения, отмечается в публикации

"Кавказский узел" также писал, что силовики задержали Дауда Мурадова в аэропорту Шереметьево, ему было предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Следствие предположило, что он из Франции вербовал граждан России в незаконные вооружённые формирования, которые действуют на Северном Кавказе. Суд в Москве арестовал его на два месяца. Позже, в присутствии приглашённого родственниками адвоката, Дауд отказался от показаний, которые подписал, по его словам, под пытками. В июле 2021 года Мурадову предъявили обвинение в более тяжких преступлениях - организации теракта, незаконном изготовлении взрывчатых веществ и приобретение и хранении взрывчатых веществ в составе организованной группы. По версии следствия, он через соцсети и мессенджеры в Интернете создал террористическую группу в Чечне, члены которой планировали совершить теракт в Грозном. Дауд Мурадов отрицал эти обвинения.

Ассамблея чеченцев Европы напомнила в связи с информацией о гибели Мурадова о том, что депортация чеченцев поставлена на поток, и призвала власти Франции защитить права эмигрантов. Власти Франции высылали чеченцев в Россию при малейшем подозрении, массовая высылка остановилась лишь с началом военных действий на Украине, сообщила руководитель "Чеченского комитета" во Франции Паскаль Шодо.

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