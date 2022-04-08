Правозащитники сочли преступными действия властей Франции в деле Дауда Мурадова

08 апреля 2022, 19:43

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Власти Франции высылали чеченцев в Россию при малейшем подозрении, массовая высылка остановилась лишь с началом военных действий на Украине, сообщила руководитель "Чеченского комитета" во Франции Паскаль Шодо. Для преследования французских властей в связи с депортацией Мурадова в Россию необходимо заявление его родных, подчеркнул правозащитник Оюб Титиев.

Как писал "Кавказский узел", о гибели Дауда Мурадова, который был депортирован в Россию из Франции, сообщила Ассамблея чеченцев Европы 8 февраля. Организация напомнила о том, что депортация чеченцев поставлена на поток, и призвала власти Франции защитить права эмигрантов. Власти Франции, передав российской стороне документы из миграционного дела Дауда Мурадова, скончавшегося после депортации в Россию, обрекли его на пытки и гибель, а также подвергли опасности других людей, проживающих в Чечне, российских правозащитников и журналистов, заявил Правозащитный центр "Мемориал"*.

11 декабря 2020 года Дауд Мурадов был выдворен в Россию из Франции, где он просил убежище, когда ему было 18 лет. Силовики задержали Даудова в аэропорту Шереметьево. Ему было предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Следствие предположило, что он из Франции вербовал граждан России в незаконные вооружённые формирования, которые действуют на Северном Кавказе. Суд в Москве арестовал его на два месяца. Позже, в присутствии приглашённого родственниками адвоката, Дауд отказался от показаний, которые подписал, по его словам, под пытками. В июле 2021 года Мурадову предъявили обвинение в более тяжких преступлениях - организации теракта, незаконном изготовлении взрывчатых веществ и приобретение и хранении взрывчатых веществ в составе организованной группы. По версии следствия, он через соцсети и мессенджеры в Интернете создал террористическую группу в Чечне, члены которой планировали совершить теракт в Грозном. Дауд Мурадов отрицал эти обвинения. В конце 2021 года Мурадова перевезли в Грозный, где вновь подвергли пыткам. 6 февраля родным Мурадова сообщили, что он скончался в больнице в Грозном, куда на скорой его доставили из СИЗО. В справке о смерти написано — "внезапная сердечная смерть". Тело родным не отдали, так же как и заключение судебно-медицинской экспертизы, сообщил 4 апреля Правозащитный центр "Мемориал"*.

Руководитель "Чеченского комитета" во Франции Паскаль Шодо назвала ситуацию с Мурадовым "ужасной, скандальной и абсолютно недопустимой". "Мы не знаем, при каких обстоятельствах он умер, но это ниже всякой критики", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла". "Я не видела реакции ни в СМИ, ни со стороны правительства. Мурадов был выслан в декабре 2020 года, и после этого были высылки в массовом порядке – наиболее известные из них – высылки Гадаева и Исмаилова. И только (спецоперация) на Украине остановила волну депортаций, просто нет самолетов", - отметила Паскаль Шодо.

По ее словам, большинство депортированных не совершали серьезных правонарушений. "Такое впечатление, что французские власти стремились набрать политические очки. Большинство высылаемых были осуждены за какие-то драки. Был случай, когда мужчина действительно находился в сложном положении, украл в магазине тетради, чтобы его дети могли ходить в школу. И вот, спустя много лет, этот эпизод попадает в досье на экстрадицию. Есть и случаи, когда депортируемым инкриминируются "экстремистские воззрения". То есть, они посещали экстремистские сайты или сами высказывались, мягко говоря, не очень умно. Однако интересно, проблемы возникают не только у самих "экстремистов", но и у тех, кто просто был с ним знаком. Просто знакомство с "экстремистом" влечет за собой начало процедуры изъятия статуса беженца и срочной высылки на основе простых подозрений. И вот по прибытию в Москву эти люди передаются чеченским властям, которые под пытками выбивают из них признания. С этими людьми связь потеряна. Особенно возмутителен тот факт, что французские власти передали досье Даудова на получение убежища. Это просто позор, власти здесь не соблюли никакие обязательства, взятые на себя в рамках международного права", - заявила Паскаль Шодо.

Она отметила, что после убийства учителя Самюэля Пати и вплоть до начала спецоперации на Украине, чеченцев высылали на родину, не задаваясь вопросом, насколько допустимо сотрудничать с властями России по этому вопросу. "И вдруг оценка личности Путина абсолютно поменялась, это не может не поражать", - добавила Паскаль Шодо.

Передачу досье Мурадова России назвал недопустимой правозащитник, сотрудник Правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев "Французские власти передали в Россию не только его прошение об убежище, но даже письма, которые написали в его поддержку третьи лица. Также передали в Россию интервью его родственника. Это преступление", - подчеркнул он.

Однако перспективы преследования французских властей в рамках международного права неясны: "Если бы родственники хотели, они давно должны были обращаться в суд против французских властей. Его родители были во Франции, но после депортации, по моим данным, уехали. Я предполагаю, что они в любом случае в безопасности", - заключил он.

Семья Мурадова пока официально за юридической помощью не обращалась, сообщил правозащитник Оюб Титиев. "Нам известно о смерти Мурадова из нескольких достоверных источников, которые мы не можем раскрыть без опасений за их безопасность. У нас не может быть конкретных дальнейших планов, потому что пока родственники сами не обратятся за помощью, мы не можем сами от себя делать какие-то шаги. Когда обратятся, тогда юристы смогут работать с этим делом. Потом, есть и проблемы, связанные с ликвидацией "Мемориала"*. Нужно ждать, пока не появится организация-преемник", - отметил он.

Вопрос о депортации чеченцев из Франции обострился после того, как 16 октября 2020 года в пригороде Парижа был обезглавлен учитель Самуэль Пати, который перед этим на уроке, посвященном свободе слова, демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. Предполагаемый убийца был застрелен полицейскими, им оказался 18-летний гражданин России чеченского происхождения Абдулак Анзоров. 9 апреля 2021 года из Франции был депортирован 37-летний уроженец Чечни Магомед Гадаев. После его приезда в Чечню в Instagram появился ролик, где Гадаев утверждает, что его не пытали и не избивали. Этот видеоролик лишь усиливает опасения за его жизнь, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

39-летний уроженец Чечни Мансур Исмаилов, уехавший из России в 2007 году, проживал во Франции, но 11 мая 2021 года был задержан в отделе полиции, куда пришел отмечаться, и поспешно депортирован. Силовики не позволяли ему покинуть аэропорт в Москве и вынуждали лететь в Чечню, сообщили правозащитники. 13 мая 2021 года сотрудники погранслужбы позволили Исмаилову покинуть здание аэропорта, после чего Исмаилов получил экстренную медицинскую помощь в больнице. Единственный документом у него на руках - свидетельство на въезд в Россию. Исмаилов находится в Москве, но без документов не может получать медпомощь, сообщили 2 июня 2021 года правозащитники.

Французские правозащитники из Amnesty France, французской Лиги прав человека и Comite Tchetchenie опубликовали 28 мая 2021 года совместное заявление, в котором заявили, что власти Франции сознательно нарушают международные правила, высылая из страны в Россию уроженцев Чечни, которым на родине грозят пытки и жестокое обращение.

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