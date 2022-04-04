"Мемориал"* заявил об ответственности властей Франции за гибель депортированного в Россию чеченца

04 апреля 2022, 21:20

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Власти Франции, передав российской стороне документы из миграционного дела Дауда Мурадова, скончавшегося после депортации в Россию, обрекли его на пытки и гибель, а также подвергли опасности других людей, проживающих в Чечне, российских правозащитников и журналистов, заявил Правозащитный центр "Мемориал"*.

Как писал "Кавказский узел", о гибели Дауда Мурадова, который был депортирован в Россию из Франции, сообщила Ассамблея чеченцев Европы 8 февраля. Организация напомнила о том, что депортация чеченцев поставлена на поток, и призвала власти Франции защитить права эмигрантов.

Французские власти при депортации Дауда Мурадова передали российской стороне конфиденциальные сведения о семье беженца и о российских правозащитных организациях, которые его поддерживали, сообщил сегодня Правозащитный центр «Мемориал»*. Правозащитная организация привела детали дела Дауда Мурадова, отметив, что молодого человека выдворили 11 декабря 2020 года в Россию из Франции, где он просил убежище, когда ему было 18 лет.

По данным правозащитников, силовики задержали Даудова в аэропорту Шереметьево. В тот же день ему было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) УК РФ — якобы он из Франции вербовал граждан России в незаконные вооружённые формирования, которые действуют на Северном Кавказе. Суд в Москве арестовал его на два месяца. Позже, в присутствии приглашённого родственниками адвоката, Дауд отказался от показаний, которые подписал. Он рассказал, что встретившие у трапа самолета силовики увезли его в лесистую местность, подвергли там жестоким пыткам и заставили подписать эти признания в преступлении.

В июле 2021 года Мурадову предъявили обвинение в более тяжких преступлениях по ч.4 ст.205.1 (организация теракта), ч.3. ст.223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ в составе организованной группы) и ч.3 ст.222.1 (незаконное приобретение, хранение, сбыт, передача, перевозка взрывчатых веществ в составе организованной группы) УК РФ. По версии следствия, он через соцсети и мессендежры в Интеренете создал террористическую группу в Чечне, члены которой планировали совершить теракт в Грозном.

«Дауд отрицал эти обвинения. Ему грозило от 15 лет лишения свободы до пожизненного. В конце 2021 года его перевезли в Грозный, где вновь подвергли пыткам в [одной из силовых структур]. 6 февраля 2022 года родным Мурадова сообщили, что он скончался в больнице в Грозном, куда на машине Скорой медицинской помощи его доставили из СИЗО Грозного. В справке о смерти написано — «внезапная сердечная смерть». Тело родным не отдали, так же как и заключение судебно-медицинской экспертизы», - говорится в сообщении ПЦ «Мемориал»*, поступившем в «Кавказский узел».

По данным правозащитников, французский адвокат Дауда Мануэла Брийат (Manuela Brillat) обращалась в Европейский суд по правам человека в соответствии с правилом 39 Регламента с просьбой остановить выдворение молодого человека, так как на родине ему угрожает серьёзная опасность (согласно этому правилу, Суд может указать государству-ответчику в срочном порядке принять конкретные меры, в данном случае, направленные на обеспечение безопасности Дауда Мурадова). На вопросы ЕСПЧ о причинах выдворения и последующих рисках, французская сторона ответила, что никакие данные о Дауде не будут переданы российским властям.

Однако, как указывает правозащитная организация, что французская сторона передала российской стороне документы, содержащие конфиденциальные показания Дауда и членов его семьи миграционным службам Франции, когда те просили убежище. Там изложены рассказы о том, как сотрудники одной из силовых структур Чеченской Республики похитили Дауда в 15-летнем возрасте, как его подвергли жестоким пыткам и держали в заключении 48 дней. Также были переданы данные российских правозащитных организаций и СМИ, которые направляли письма во французские ведомства, протестуя против намерений выдворить Дауда, и показания людей, в том числе проживающих в Чечне, которые свидетельствовали в его пользу.

«Таким образом, власти Франции не только обрекли на пытки и гибель Дауда Мурадова, но подвергли опасности других людей, проживающих в Чечне, российских правозащитников и журналистов. Передача этих документов — грубое нарушение конституционного принципа конфиденциальности прошения о предоставлении убежища», - указано в сообщении ПЦ «Мемориал»*.

В нем также приводится комментарий сотрудника организации Оюба Титиева. «Нам хорошо известно, как правоохранительные органы в России фабрикуют уголовные дела в отношении людей, мы об этом неоднократно писали. Нет никаких оснований доверять их данным. Я не могу в этом конкретном деле говорить о степени вины или невиновности Дауда, хотя прямых доказательств его вины так и не увидел. К сожалению, теперь мы уже не узнаем правду, так как ему не оставили никакого шанса на объективное расследование и справедливый суд. Французские власти отдали его в руки палачей, которые строят свои обвинения в основном на полученных под пытками показаниях», - заявил Титиев, который сам был осужден в Чечне на четыре года заключения по обвинению в хранении наркотиков и заявлявший о том, что наркотики ему были подброшены.

Как отметил Титиев, передача французской стороной данных из миграционного дела Мурадова очень сильно усугубила его ситуацию. «Впрочем, не только его, но и тех, кто свидетельствовал в его пользу, вступался за него, а ведь многие из этих людей всё ещё находятся в Чечне. Я считаю, что французские власти разделяют ответственность за смерть Дауда. Мне не верится, что он скончался от “внезапных сердечных проблем”, и мы уже не узнаем, что именно с ним произошло на самом деле. Его лишили даже права на погребение», - подчеркнул правозащитник.

Он добавил, что родные Мурадова отказались обращаться в правозащитные организации и продолжают молчать. «Мы понимаем, что они боятся, так как у них есть и другие члены семьи в Чечне, но это молчание только потворствует подобным вопиющим нарушениям прав человека», — резюмировал Оюб Титиев.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил работу в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.