"Мемориал"* раскритиковал решение суда по жалобам на пытки осужденных курчалоевцев

29 марта 2022, 12:20

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Верховный суд России признал законными отказы расследовать заявления о пытках жителей Курчалоевского района Чечни, осужденных по обвинению в терроризме, и это противоречит позиции ЕСПЧ, заявил Правозащитный центр "Мемориал"*.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2020 года Правозащитный центр "Мемориал"* направил в ЕСПЧ жалобу в интересах 14 жителей Чечни, приговоренных к длительным срокам по обвинению в терроризме. Силовики держали обвиняемых в подвале и заставили дать признательные показания после пыток и угроз, Во время расследования заявления о пытках родственникам жителей Чечни угрожали силовики, после чего в возбуждении уголовного дела было отказано. Жалоба на отказ, поданная от имени 11 заявителей, была отклонена судом, а аналогичные жалобы от еще троих были рассмотрены, но отказ в возбуждении дела был оставлен в силе, сообщили правозащитники.

12 сентября 2018 года стало известно, что 14 молодых людей, похищенных в Курчалоевском районе, осуждены на сроки от 9,5 до 10,5 года. Все они были похищены в начале января 2017 года, но официально "задерживались" лишь через два месяца после похищения. Один из осужденных, Данилбек Мусаев из села Цоци-Юрт, на заседании Верховного суда Чечни 15 июля 2019 года подробно рассказал о пытках в Грозном.

Верховный суд России счел законным отказ управления Следственного комитета по Чечне расследовать заявления о пытках курчалоевцев, пояснив, что приговор в отношении них уже вступил в законную силу, сообщила сегодня пресс-служба Правозащитного центра "Мемориал"*.

"Он решил, что нет оснований расследовать заявление пострадавших, так как сами заявители уже осуждены по «основному делу»", - говорится в сообщении на сайте Правозащитного центра.

Решение Верховного суда России противоречит позиции ЕСПЧ, который в постановлении по делу «Ляпин против Российской Федерации» указывал, что по сообщению о нарушении статьи 3 Европейской Конвенции по правам человека (запрет на пытки и унижающее достоинство обращение) государственные органы обязаны возбудить уголовное дело и провести расследование, и одной лишь доследственной проверки недостаточно, подчеркнули правозащитники.

Кассационная жалоба на вступившее в силу решение Старопромысловского райсуда Грозного поступила в Верховный суд 11 февраля 2022 года, заседание по ней состоялось 11 марта. Итогом стал "отказ в передаче дела (кассационных жалобы, представления) для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции", говорится в карточке дела, размещенной на сайте Верховного суда. Решение Старопромысловского райсуда от 8 июля 2019 года было обжаловано от имени 11 осужденных: Эпсара Абубакаров, Нур-Али Абуева, Салаха Алиева, Юнуса Асуханова, Адама Мусаева, Данилбека Мусаева, Юсупа Титиева, Сулеймана Шолханова, Сайд-Магомеда Эдильханов, Хамзата Юсупова и Магомеда Мусаева, говорится в публикации.

Эти 11 человек, а также Абдул-Вахид Джабихаджиев, Абубакар Чимаев и Бувайсар Довлетукаев во время рассмотрения апелляционных жалоб на приговор в Верховном суде Чечни рассказали, что их задержали, а затем пытали в отделе силовой структуры в Курчалоевском районе и в секретной тюрьме, сообщил "Мемориал"*.

"До этого они и их родственники не обращались за помощью из-за давления и угроз со стороны силовиков и представителей властей в Чечне. В региональный СК из суда были направлены соответствующие заявления, но следствие 24 июня 2019 года отказало в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников правоохранительных органов", - говорится в публикации Правозащитного центра.

Следователь пришел к выводу, что в действиях силовиков Курчалоевского района отсутствует состав преступления, а по сообщению о незаконном содержании в секретной тюрьме и применении там пыток отсутствует событие преступления. "Работающие по соглашению с Правозащитным центром «Мемориал»* адвокаты Марина Дубровина и Александр Немов обжаловали это постановление в Старопромысловском районном суде Грозного", - пояснил "Мемориал"*.

Районный суд и Верховный суд Чечни не стали рассматривать жалобу по существу, а Пятый кассационный суд отказал в рассмотрении жалобы, в итоге адвокаты обратились в Верховный суд России и просили вернуть жалобу в Старопромысловский суд, так как посчитали предыдущие решения по ней незаконными, необоснованными и подлежащими отмене.

"Государство обязано обеспечить своим гражданам определённые в Конвенции права и свободы, и проводить эффективное расследование по правдоподобному сообщению о серьёзном жестоком обращении во время нахождения под стражей", - подчеркнул Правозащитный центр.

Напомним, имена ряда осужденных - Нур-Али Абуева, Абдул-Вахида Джабхаджиева, Сулеймана Шовхалова, Юнуса Асуханова, Саид-Магомеда Эдельханова и некоторых других - были в списке из 22 задержанных в Цоци-Юрте, который 12 января 2017 года опубликовала "Новая газета".

Отдельные имена из этого списка - Сайд-Рамзан Абдулкеримов, Мохма Мускиев, Исмаил Солтахмадов, Шамхан Юсупов - позднее оказались в "расстрельном списке", о котором сообщила 9 июля 2017 года "Новая газета", написав, что в Чечне в ночь на 26 января 2017 года были казнены задержанные после нападения на полицейских в Грозном 17 декабря 2016 года.

Подробности о расследовании "Новой газеты" массовых арестов, пыток, казней и осуждении «под копирку» более 100 человек в декабре 2016 и январе 2017 года в Чечне собраны "Кавказским узлом" в справке "Похищения, пытки и казни в Чечне - многолетнее расследование Елены Милашиной".

20 сентября 2017 года власти доставили в Грозный и предъявили омбудсмену Татьяне Москальковой двух человек из "расстрельного списка" "Новой газеты". Вместо Махмы Мускиева и Шамхана Юсупова силовики привезли их братьев, сообщил Правозащитный центр "Мемориал"*. По данным правозащитников, после задержания Махмы Мускиева в январе 2017 года его родные были вынуждены покинуть Цоци-Юрт, но за неделю до визита Москальковой в Чечню силовики неожиданно разрешили им вернуться в свой дом.

Весной 2018 года следствие отказалось возбудить уголовное дело о массовом убийстве жителей Чечни, заявив, что большинство фигурантов "расстрельного списка" якобы уехали воевать в Сирию. Правозащитники и журналисты "Новой газеты" сумели получить материалы расследования. По их данным, вывод о том, что 22 человека уехали к боевикам в Сирию, был сделан лишь на основе показаний двух свидетелей, осужденных за терроризм и находящихся в заключении.

Родственники людей из "расстрельного списка" пожаловались в ЕСПЧ на то, что российские власти не провели эффективного расследования сведений о внесудебной казни. В декабре 2019 года Европейский суд по правам человека потребовал от правительства России прокомментировать заявления жителей Чечни о похищении и убийстве их родственников.

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