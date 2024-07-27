Более 4550 бойцов с юга России признаны убитыми на Украине

27 июля 2024, 13:40

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С начала спецоперации на Украине убито не менее 2205 военных из СКФО и 2348 бойцов из ЮФО, следует из данных властей и силовых структур. Больше всего убитых из этого числа пришлось на Дагестан.

Как сообщал "Кавказский узел", на 21 июля представители властей и силовики официально признали убитыми в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине как минимум 4500 военных из Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и Южного федерального округа (ЮФО). Наибольшее количество погибших военных пришлось на Дагестан.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

Представители властей и силовики с начала СВО на Украине признали убитыми не менее 4553 бойцов из регионов юга России и республик Северного Кавказа.

По официальным данным, на Украине убиты 2205 военных из СКФО. Наибольшее число убитых приходится на Дагестан – 965. Подтверждена смерть 298 бойцов из Северной Осетии, 457 военных из Ставропольского края, 192 силовика из Чечни 1 , 151 бойца из Кабардино-Балкарии 2 , 72 – из Ингушетии и 70 – из Карачаево-Черкесии.

Официально признаны убитыми в ходе спецоперации 2348 военных из ЮФО. Согласно сообщениям властей и силовиков, во время проведения СВО на Украине убиты 855 силовиков из Волгоградской области, 515 военнослужащих из Ростовской области, 484 бойца из Краснодарского края, 348 военных из Астраханской области, 58 военнослужащих из Адыгеи, а также 88 – из Калмыкии.

Напомним, первым из представителей властей о том, что в ходе СВО убит российский военный, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине убит офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

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