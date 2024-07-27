Специальная военная операция на Украине. Фото: https://function.mil.ru

27 июля 2024, 13:40

Более 4550 бойцов с юга России признаны убитыми на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

С начала спецоперации на Украине убито не менее 2205 военных из СКФО и 2348 бойцов из ЮФО, следует из данных властей и силовых структур. Больше всего убитых из этого числа пришлось на Дагестан.

Как сообщал "Кавказский узел", на 21 июля представители властей и силовики официально признали убитыми в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине как минимум 4500 военных из Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и Южного федерального округа (ЮФО). Наибольшее количество погибших военных пришлось на Дагестан.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

Представители властей и силовики с начала СВО на Украине признали убитыми не менее 4553 бойцов из регионов юга России и республик Северного Кавказа.

По официальным данным, на Украине убиты 2205 военных из СКФО. Наибольшее число убитых приходится на Дагестан – 965. Подтверждена смерть 298 бойцов из Северной Осетии, 457 военных из Ставропольского края, 192 силовика из Чечни, 151 бойца из Кабардино-Балкарии, 72 – из Ингушетии и 70 – из Карачаево-Черкесии.

Официально признаны убитыми в ходе спецоперации 2348 военных из ЮФО. Согласно сообщениям властей и силовиков, во время проведения СВО на Украине убиты 855 силовиков из Волгоградской области, 515 военнослужащих из Ростовской области, 484 бойца из Краснодарского края, 348 военных из Астраханской области, 58 военнослужащих из Адыгеи, а также 88 – из Калмыкии.

Напомним, первым из представителей властей о том, что в ходе СВО убит российский военный, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине убит офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Предприниматель из Новоаннинского погиб на Украине", "Контрактник из Северной Осетии погиб на Украине", "Похоронен погибший на Украине житель Дагестана".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

27 июля 2024, 14:13

27 июля 2024, 12:52

  • Боец из Дагестана убит на Украине

    Рашидхан Зугумов убит в зоне военной операции. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 965 бойцов из Дагестана.

27 июля 2024, 11:58

  • Суд запретил журналистам записывать на аудио и видео процесс по делу Ягублу

    У журналистов, которые пришли на судебное заседание по делу оппозиционера Тофига Ягублу, охрана суда в Баку изъяла устройства, на которые те могли бы фиксировать процесс на аудио или на видео. Близких оппозиционера возмутил запрет на аудиозапись и видеосъемку. Это нарушает принцип гласности, подчеркнули они.

27 июля 2024, 11:02

27 июля 2024, 10:09

  • Нальчане потребовали реакции властей на стихийный рынок в жилом секторе

    В Нальчике по улице Ашурова образовался стихийный рынок, из-за которого в жилом секторе возникла антисанитария, а близлежащая территория заполнена машинами, пожаловались в соцсети местные жители. Часть других нальчан, комментируя их жалобу, потребовала реакции властей, а другая часть встала на сторону торговцев, указав, что на рынке торгуют преимущественно пенсионеры.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи