26 июля 2024, 17:32

Суд арестовал второго аниматора квеста в Махачкале

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Несовершеннолетний аниматор помещен под стражу по делу о гибели двух человек при пожаре в квест-комнате. Ленинский суд Махачкалы арестовал его до 21 сентября.

Как писал "Кавказский узел", 22 июля силовики задержали в Махачкале 18-летнего аниматора, проводившего квест в помещении развлекательного заведения, где во время пожара погибли две посетительницы, 24 июля он был арестован. В тот же день следствие отчиталось о задержании второго аниматора. 25 июля следствие продлило срок его задержания на 72 часа.

По ходатайству следствия сегодня судом  избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении второго аниматора, подозреваемого в оказании услуг не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц, сообщило сегодня управление Следкома России по Дагестану в своем Telegram-канале.

В Верховном суде Дагестана уточнили, что Ленинский районный суд Махачкалы арестовал второго аниматора 2007 года рождения до 21 сентября, сообщило сегодня ТАСС.

Напомним, 22 июля стало известно, что две девушки погибли и один молодой человек пострадал при пожаре в квест-комнате в Махачкале, куда они пришли для участия в игре. По данным источников, квест-комната принадлежала КВНщику из сборной Дагестана Гусейну Ибрагимову. Инцидент вызвал резонанс в Дагестане. В республике соблюдение правил безопасности в сфере развлечений остается на низком уровне, указали ранее местные жители в соцсети, комментируя происшествие.

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Примечание:

"Смерть девушек на квесте в Махачкале обнажила проблему с соблюдением норм безопасности в сфере развлечений", "Сельчане подключились к тушению природного пожара в Дагестане", "Проблема утилизации отходов в Дагестане встревожила аналитиков".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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