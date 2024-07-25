Квест-комната в Махачкале. Скриншот видео Следственного комитета РФ

25 июля 2024, 16:18

Суд продлил срок задержания аниматора по делу о гибели людей в Махачкале

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Срок задержания второго аниматора квест-комнаты в Махачкале, где при пожаре погибли две девушки, продлен на 72 часа.

Как писал "Кавказский узел", 22 июля силовики задержали в Махачкале 18-летнего аниматора, проводившего квест в помещении развлекательного заведения, где во время пожара погибли две посетительницы, 24 июля он был арестован. В тот же день следствие отчиталось о задержании второго аниматора.

Продлен срок задержания второго аниматора квест-комнаты в Махачкале, где погибли две девушки, сообщили в пресс-службе Верховного суда Дагестана.

"Суд по ходатайству прокурора продлил срок задержания второго аниматора на 72 часа", - привел "Интерфакс" слова представителя Верховного суда республики.

Напомним, 22 июля стало известно, что две девушки погибли и один молодой человек пострадал при пожаре в квест-комнате в Махачкале, куда они пришли для участия в игре. По данным источников, квест-комната принадлежала КВНщику из сборной Дагестана Гусейну Ибрагимову. Инцидент вызвал резонанс в Дагестане. В республике соблюдение правил безопасности в сфере развлечений остается на низком уровне, указали ранее местные жители в соцсети, комментируя происшествие.

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Примечание:

"Пользователи сети поспорили о безопасности туристов в Дагестане", "Следствие обнародовало подробности конфликта в Агачауле", "Власти анонсировали ужесточение требований к безопасности после трагедии на Эльбрусе".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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