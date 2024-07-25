Азербайджан обвинил Армению в военных провокациях

25 июля 2024, 17:46

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Министерство обороны Азербайджана сообщило о перехвате армянского беспилотника, после чего обвинило Армению в военных провокациях на границе и подготовке к новой войне. Азербайджан пригрозил ответными мерами, если армянская сторона не прекратит подобные действия.

Как писал "Кавказский узел", 20 июля в 22.10 [21.10 мск] военные Армении обстреляли из крупнокалиберного оружия позиции азербайджанских солдат, расположенные в направлении населенного пункта Истису Кельбаджарского района, сообщало минобороны Азербайджана. По данным ведомства, азербайджанские военные открыли ответный огонь.

Квадрокоптер Вооруженных сил Армении 25 июля примерно в 10:55 (09.55 мск) предпринял попытку осуществить разведывательные полёты над позициями Азербайджанской армии в направлении населённого пункта Агдам Товузского района, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Беспилотный летательный аппарат был перехвачен подразделения азербайджанской армии с применением специальных технических средств и выведен с территории, далее сказано в сообщении.

После этого министерство обороны Азербайджана 25 июля выступило с заявлением, в котором указала на "недавно совершённые Арменией провокации с применением тяжелого оружия в Кельбаджарском направлении и с использованием квадрокоптера - в Товузском направлении".

В военном ведомстве Азербайджана отметили, что "подобные провокации со стороны Армении носят постоянный характер"."Военные учения, проведенные Соединенными Штатами Америки в Армении, оснащение Францией Армении смертоносным оружием и оказание Европейским Союзом военной помощи Армении под прикрытием Европейского фонда мира на предварительном этапе в размере десяти миллионов евро, <...> свидетельствуют о подготовке к очередной войне против Азербайджана", - далее говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

Минобороны Армении в своем Telegram-канале к 17.46 мск не прокомментировало эти заявления.

3 декабря 2023 года стало известно, что Франция и Армения ведут переговоры о поставке зенитно-ракетных комплексов. Ранее, после поставки Францией в Армению более 20 бронеавтомобилей Bastion, власти Азербайджана заявили, что это может помешать установлению мира в регионе. Вооружение из Франции не меняет баланс сил в регионе и не создает реальных военных угроз Азербайджану, указали тогда бакинские аналитики. 18 июня Минобороны Франции сообщило, что Ереван и Париж подписали контракт на поставку самоходных артиллерийских установок Caesar. Эта договоренность мешает нормализации отношений Баку и Еревана и создает предпосылки для обострения вооруженного конфликта в регионе, заявило Минобороны Азербайджана. Армянский МИД в ответ заявил, что Армения имеет право на вооружение.



Военное ведомство Азербайджана предупредило "Армению и ее покровителей" о необходимости "воздержаться от намерения создать новый очаг войны на Южном Кавказе". "Если подобные провокационные действия против нашей страны не будут прекращены, то будут приняты надлежащие ответные меры в целях самообороны с использованием всех средств, имеющихся в арсенале Вооруженных Сил Азербайджанской Республики. Заявляем, что вся ответственность за обострение ситуации в регионе ляжет на военно-политическое руководство Армении и ее покровителей", - говорится в заявлении.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.