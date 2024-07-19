Политологи оценили подоплеку отказа Баку и Еревана от встречи в Лондоне

19 июля 2024, 04:53

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Срыв встречи Никола Пашиняна и Ильхама Алиева в Лондоне связан с обоюдной незаинтересованностью сторон и отсутствием повестки для обсуждения, полагают опрошенные “Кавказским узлом” политологи в Ереване. По их мнению, переговорный процесс поставлен на паузу до прояснения новой внешнеполитической ситуации.

Как писал "Кавказский узел", 18 июля Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в срыве встречи лидеров двух стран в Лондоне. Согласно заявлению МИД Армении, азербайджанская сторона отклонила предложение о встрече на полях саммита Европейского политического сообщества. Провести встречу предложила Великобритания, но Армения ответила отказом, заявил, в свою очередь, помощник президента Азербайджана.

10 июля в Вашингтоне состоялась трехсторонняя встреча глав министерств иностранных дел Армении и Азербайджана с госсекретарем США, она завершилась заявлениями сторон о прогрессе в подготовке мирного договора. При этом в разговоре со спецпредставителем генсека НАТО представитель Азербайджана назвал проблемой стремительное вооружение Армении и некоторые положения ее Конституции.

Азербайджан всячески бойкотирует переговоры по мирному договору, это понимают и международные партнеры, в том числе США, считает политолог Гурген Симонян. По его мнению, Азербайджан бойкотировал встречу в Великобритании, планируя решить вопросы военным путем.

Запад, по словам политолога, последовательно ведет в регионе стратегическую политику выстраивания отношений. Он напомнил, что госсекретарь США Энтони Блинкен встречался с главами МИД Армении и Азербайджана, затем глава USAID Саманта Пауэр посетила Армению, а на этом фоне проводятся армяно-американские военные учения "Eagle Partner 2024".

"Параллельно Алиев вводит свою страну в избирательный процесс, четко показывая, что нет времени для обеспечения внешней политики. Все это говорит о том, что регион окапывается и делится на полюса. В Азербайджане на стратегический уровень поднято азербайджано-китайские отношения, а в Армении - армяно-американские. Россия, в свою очередь, уходит из региона. Разделение региона происходит в логике столкновений запада с востоком, демократии с авторитаризмом", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Симонян.

В то же время политолог отметил, что позиция и политика Армении противоречивы и по политическим действиям Армении нельзя судить о происходящих в реальности процессах.

"Непонятная внешняя политика Армении и затягивание принятия решений говорит о провале “домашнего задания” страны, но это не означает, что Запад передумал войти в регион. Армения не сможет противостоять этому процессу.. Это важный инфраструктурный регион, Запад будет делать все, чтобы иметь тут свое влияние", - отметил политолог.

Встреча в Великобритании не состоялась из-за того, что не удалось согласовать ее повестку, а кто и как от нее отказался - технические вопросы, считает политический обозреватель, редактор Step1 Наира Айрумян. По ее мнению, на сегодняшний день сторонам пока не о чем договариваться и нечего согласовывать. Айрумян добавила, что за два дня до заявлений о срыве встречи в Лондоне представитель Госдепа США Мэтью Миллер указывал, что сторонам конфликта предстоят тяжелейшие компромиссы. Это, по ее словам, говорит о том, что Ильхаму Алиеву также были выдвинуты условия.

"Конфиденциальность позволяет только предполагать, но анализируя сигналы и тренды, можно сказать, что поставлен вопрос коридора через Мегри, но не под контролем российского ФСБ, а неких международных сил, вероятно, западных. На этом фоне резко активизировался посол России Сергей Копыркин, который в интервью заявил о скором открытии консульства в Капане, которое совместно с иранским консульством будут защищать границу и суверенитет Армении, и все эти вопросы будут решаться в трехстороннем формате "Армения-Азербайджан-Россия", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Айрумян.

Слова посла России в Армении никто не опроверг и это дает понять, что вопрос коридора под эгидой Запада согласовать не удалось, считает Айрумян. Она добавила, что кроме коридора существует еще один вопрос - Конституция Армении со ссылкой на Декларацию о независимости и решении от 1989 года о воссоединении Армении и Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха). По словам Айрумян, этот вопрос является более принципиальным, поскольку он определяет будущую матрицу региона.

"До сих пор не было публичных требований к Армении ни от Запада, ни от России изменить Конституцию страны, изъяв ссылку на упомянутое решение. /то говорит о том, насколько это щепетильный вопрос. Это маленькая гиря, балансирующая всю ситуацию, изменение в этом вопросе может перевернуть все с ног на голову", - уверена Айрумян.

Поскольку нет темы для обсуждения, стороны предпочли взять паузу и не усугублять ситуацию, дальнейшее развитие которой будет зависеть от итогов выборов в США и других внешнеполитических процессов. Еще одним доводом в пользу того, что процесс поставлен на паузу, обозреватель назвала анонсированный отпуск Никола Пашиняна в течение месяца.

"Информационная война" Еревана и Баку прикрывает факт, что ни Пашинян, ни Алиев не заинтересованы подписать мирный договор и не считают переговорный процесс своим приоритетом, полагает политолог Сурен Суренянц.

"Алиев понимает, что все его требования к Пашиняну поэтапно исполняются, и прямые переговоры он использует именно для этого, чтобы не связывать себя никаким документом", - отметил Суренянц.

По мнению политического обозревателя Акопа Бадаляна, Ереван отказался от встречи в рамках комфортного для Баку формата при посредничестве Лондона. Учитывая взаимоотношения Азербайджана и Британии в постсоветский период, колоссальные британские инвестиции в Азербайджане, взаимовыгодные политические и экономические интересы, а также семейные связи Алиева, посредничество Британии комфортно для Азербайджана, уверен он.

Кроме того, по его словам, британское посредничество было бы новым форматом, который давал бы Азербайджану возможность выступить с новым требованием в переговорах. В существующих форматах, как считает Бадалян, это несравнимо сложно. "С этой точки зрения, понятно, что Ереван должен был отказаться от встречи, ибо это ловушка", - убежден он.

Азербайджан, в свою очередь, находит некомфортным тот формат, который предложил Ереван - Европейское политическое сообщество, в рамках саммита которого и Пашинян, и Алиев находятся в Лондоне.

"Для Баку некомфортен этот формат в том смысле, что он уже получил желаемое и продолжать переговоры не видит смысла. Кроме этого в этом формате есть нежелательна для Баку повестка", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Бадалян.

Он напомнил, что в октябре 2022 года в этом формате была организована встреча в Праге, после которой было заявлено, что стороны обсудили вопросы безопасности и прав армян Нагорного Карабаха, Алма-Атинскую декларацию и признание территориальной целостности друг друга.

"Тогда заявили, что Карабах - часть Азербайджана, и Баку смог это заявление капитализировать в свою пользу. Но Ереван не смог принудить Азербайджан к исполнению тех вопросов, которые под ответственностью Баку. Алиев до сих пор не признает Алма-Атинскую декларацию, как основу для делимитации и демаркации границ. Алиев свое получил и сейчас у него нет мотива продолжать в этом формате переговоры", - пояснил Бадалян.

Он также не исключает, что Лондон предложил свое посредничество по просьбе Алиева с уверенностью, что Ереван откажется от этого предложения. Британия, по его словам, никогда не стремилась получить посреднический статус и взять на себя ответственность, новое правительство страны только адаптируется к внешнеполитическим вопросам, но неожиданно решает организовать встречу Пашиняна и Алиева.

"Баку был необходим некий паритет, чтобы сказать: “я отказался от вашего предложения, а вы - от моего”. Я даже подозреваю, что, если бы саммит проходил не в Лондоне, Алиев не поехал бы на него, как не полете в Гранаду", - заключил Бадалян.

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