Армения и Азербайджан заявили о прогрессе на переговорах в Вашингтоне

10 июля 2024, 21:20

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Трехсторонняя встреча глав министерств иностранных дел Армении и Азербайджана с госсекретарем США завершилась заявлениями сторон о прогрессе в подготовке мирного договора. При этом в разговоре со спецпредставителем генсека НАТО представитель Азербайджана назвал проблемой стремительное вооружение Армении и некоторые положения ее Конституции.

"Кавказский узел", с 17 по 19 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг посетил Армению, Азербайджан и Грузию. В ходе визита в Азербайджан и Армению генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал в числе приоритетов урегулирование отношений между двумя странами. Ильхам Алиев заявил о кропотливой работе над мирным соглашением, а Никол Пашинян обвинил Баку в отсутствии реакции на ряд предложений.

Сегодня состоялась трехсторонняя встреча в Вашингтоне министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщило сегодня министерство иностранных дел Армении в своем Telegram-канале. "Стороны отметили прогресс, достигнутый Арменией и Азербайджаном на пути к заключению исторического договора о мире и об установлении межгосударственных отношений, а также договорились продолжить работу", - говорится в сообщении.

Аналогичное сообщение о встрече разместил и МИД Азербайджана. Вместе с тем официальный Баку проинформировал, что в ходе встречи главы министерства Джейхуна Байрамова со специальным представителем генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьером Коломиной обсуждались вопросы безопасности, обороны, энергетической безопасности, охраны критически важных объектов инфраструктуры, образования и т.д., были обсуждены вопросы региональной и международной безопасности.



"Говоря о текущей ситуации безопасности в регионе в постконфликтный период, министр Джейхун Байрамов обратил внимание на факт продолжения Арменией минной угрозы в отношении гражданских лиц, стремительного вооружения Армении", - указано в сегодняшнем сообщении.

18 июня Минобороны Франции сообщило, что Ереван и Париж подписали контракт на поставку самоходных артиллерийских установок Caesar. Эта договоренность мешает нормализации отношений Баку и Еревана и создает предпосылки для обострения вооруженного конфликта в регионе, заявило Минобороны Азербайджана. Позицию Франции ведомство назвало "политической безответственностью, открывающей путь к новой войне" на Южном Кавказе. Армянский МИД в ответ заявил, что Армения имеет право на вооружение. Реакция ведомства недостаточно жесткая и выглядит попыткой оправдаться, указали армянские аналитики.

Также ведомство, отметив "значительный прогресс в проекте мирного соглашения", подчеркнуло, что "в Конституции Армении упоминаются продолжающиеся претензии на территориальную целостность и суверенитет нашей страны", - подчеркивается в сегодняшнем сообщении..

Напомним, что переговоры по урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном в 2023 году существенно ускорились, тогда как до этого годами не приносили ощутимых результатов. Сторонам удалось достичь ряда договоренностей. Основные этапы переговорного процесса 2023 года описаны в справке “Кавказского узла” "Переговоры Азербайджана и Армении -2023".

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