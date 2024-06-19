Армянские аналитики сочли чрезмерно мягкой реакцию Еревана на претензии Баку

19 июня 2024, 14:00

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Армянский МИД в ответ на претензии Баку к военному сотрудничеству Еревана и Парижа заявил, что Армения имеет право на вооружение. Реакция ведомства недостаточно жесткая и выглядит попыткой оправдаться, указали армянские аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 18 июня Минобороны Франции сообщило, что Ереван и Париж подписали контракт на поставку самоходных артиллерийских установок Caesar. Эта договоренность мешает нормализации отношений Баку и Еревана и создает предпосылки для обострения вооруженного конфликта в регионе, заявило Минобороны Азербайджана. Позицию Франции ведомство назвало "политической безответственностью, открывающей путь к новой войне" на Южном Кавказе.

3 декабря 2023 года стало известно, что Франция и Армения ведут переговоры о поставке зенитно-ракетных комплексов. Ранее, после поставки Францией в Армению более 20 бронеавтомобилей Bastion, власти Азербайджана заявили, что это может помешать установлению мира в регионе. Вооружение из Франции не меняет баланс сил в регионе и не создает реальных военных угроз Азербайджану, указали тогда бакинские аналитики.

МИД Армении выступил с заявлением в связи с "вызывающей недоумение" реакцией Баку на армяно-французское военно-техническое сотрудничество. "Иметь боеспособную, насыщенную современной военной техникой армию - это суверенное право любого государства", - говорится в заявлении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Ведомство напомнило, что Армения признает территориальную целостность всех своих соседей, а Ереван и Баку договорились, что признают территориальную целостность и суверенитет друг друга на основании Алма-Атинской декларации от 1991 года. Армения, как отмечается в заявлении МИД, доказала этот принцип, когда выступила с инициативой о делимитации границ в четырех селах Тавушского района Армении и Газахского района Азербайджана. "Призываем Азербайджан положить конец оккупацию жизненно важных территорий более 30 сел", - заявил МИД.

19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. 24 мая армянские и азербайджанские пограничники приступили к охране участков границы, определенных при делимитации. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

Прогноз об обострении ситуации в регионе, озвучиваемый Азербайджаном "по каждому поводу", заставляет задуматься и подтверждает анализ ряда центров о том, что Азербайджан сделает всё для того, чтобы "сорвать процесс подписания мирного договора, а после проведения в ноябре 2024 года конференции COP29 предпринять новую агрессию в отношении Армении", указал МИД.

"Призываем международное сообщество обратить внимание на данный факт, а также факт того, что предложение официального Еревана подписать мирный договор в течение месяца так и осталось без ответа со стороны Баку", - говорится в заявлении МИД РА.

На ноябрь в Баку намечено проведение 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Бакинская конференция станет первой на постсоветском пространстве. Ранее Алиев сообщил, что, по предварительным оценкам, в дни проведения СОР-29 столицу Азербайджана посетят 70-80 тысяч иностранных гостей, говорится в сообщении на сайте Национальной ассоциации нефтегазового сервиса.

МИД Армении сделал заявление после телефонного разговора премьер-министра Армении Пашиняна с президентом Турции Эрдоганом, во время которого не было достигнуто компромиссного решения, и обсуждение мирного договора застопорилось, обратила внимание редактор Step1, политический обозреватель Наира Айрумян.

"Судя по заявлению МИД, звучащему, как оправдание, процесс застопорился из-за невыполнения [президентом Азербайджана Ильхамом] Алиевым заранее обговоренных определенных шагов. Согласно МИД, речь идет о территориях 30 сел Армении, где предполагалось отступление азербайджанских войск от своих прежних позиций. После сдачи территорий Азербайджану, которую Алиев приписал себе как победу, он отказался от вывода своих войск из армянских территорий", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Айрумян, добавив, что изначально потенциал этого процесса был именно таким, и у него не было продолжения.

По ее словам, упоминание в заявлении МИД конференции COP29, на проведение которой в Баку Армения дала свое согласие, говорит о том, что Армения может использовать этот аргумент в качестве фактора сдерживания Азербайджана. Но этот аргумент "очень жалкий", тем более, что разные государства приветствовали решение о проведении этого мероприятия в Баку. "МИД очень четко отметил сроки вероятной агрессии, что это случится после глобального саммита", - отметила Наира Айрумян.

Заявление о праве государства приобретать вооружение и иметь боеспособную армию - это самое малое, что должна была сказать Армения, считает политический аналитик Акоп Бадалян. "Азербайджан своими постоянными обвинениями вынуждает Армению в каком-то смысле оправдываться за то, что приобретает оружие для самообороны, при том, что Азербайджан после 2020 года продолжает интенсивно вооружаться, и сравнивать объёмы приобретений Армении с объёмами приобретений Азербайджана просто бессмысленно", - сказал Бадалян корреспонденту "Кавказского узла".

Он добавил, что в этом смысле сама Армения должна указывать на многомиллиардные приобретения Баку и проведение военных учений наступательного характера, зачастую близ границ Армении.

Также, по его словам, важно понять, действительно ли Армения ставит перед Баку требование об отводе сил с территорий 30 сел, потому что реально "на земле" осуществляются пока что требования Алиева, и нет никаких намеков на то, что есть договоренность об отводе азербайджанских сил с территорий 30 сел.

"Ситуация такая, что в целом нет представления, есть ли договоренность о проведении делимитации всей границы. Есть договоренность о делимитации в одном из отрезков границы в Тавуше, и нет определенности насчет остальных частей", - отметил Бадалян.

Он также обратил внимание на риторику МИД Армении, когда ведомство "призывает положить конец оккупации армянских территорий". По его словам, когда дело касается оккупации территорий, Армения должна требовать, а не призывать освободить их. "Это говорит о том, что данное заявление было сделано "постольку-поскольку", и никаких политических требований, по сути, нет", - сказал аналитик.

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