Аналитики в Баку исключили влияние поставок Армении военной техники из Франции на баланс сил в регионе

15 ноября 2023, 00:04

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Вооружение Францией Армении не меняет баланс сил в регионе Южного Кавказа и не создает реальных военных угроз Азербайджану. Однако военная поддержка Парижем Еревана подрывает мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, считают опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» военные аналитики.

Как писал "Кавказский узел", Франция поставила Армении партию бронеавтомобилей Bastion в рамах заключенного в октябре в Париже соглашения. Также были отправлены и комплектующие для Bastion. Количество машин не раскрывается, но, по данным СМИ, их больше 20 единиц. Отправка властями Франции партии бронеавтомобилей Bastion укрепила военный потенциал Армении, это может препятствовать установлению мира в регионе, заявило внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

4 октября стало известно об отказе президента Азербайджана Ильхама Алиева от участия во встрече с лидерами Армении и стран ЕС в испанской Гранаде. Алиев позже заявил, что не принял участия во встрече из-за предвзятой позиции Франции. Передача Францией вооружения Армении является подходом, служащим не миру, а новому противостоянию. Если в регионе произойдет какое-либо новое противостояние, то виновной в этом будет именно Франция, заявил Алиев.

Поставленные Францией Армении бронированные автомобили Bastion могут использоваться для каких-то вылазок, внезапных атак на отдельных участках границы, но они никак не подходят для классического боя, сказал корреспонденту "Кавказского узла" военный эксперт, бывший сотрудник информационно-аналитического управления минобороны Азербайджана Азад Исазаде.

"Bastion – это легкобронированные машины, они даже не БТР. Они непробиваемы только пулями. Эти машины, рассчитанные на восемь человек личного состава, подходят для перевозки десанта или бойцов, выполняющих другие задачи. Благодаря созданию на колесной основе они более маневренны и имеют преимущества в скорости. Однако вряд ли они применимы для использования в серьезных наступательных действиях, поскольку очень легко уязвимы для артиллерийских снарядов", - отметил Исазаде.

Bastion – многоцелевой бронетранспортер производства компании Acmat, машина вмещает восемь военнослужащих с экипировкой. Бронеавтомобиль был разработан для использования в Африке и на Ближнем Востоке, сказано на сайте Большой военной энциклопедии.

По его мнению, в Армении эти 20-30 бронемашин, скорее всего, будут использоваться в целях охраны границы, ее патрулировании ее.

Исазаде обратил внимание на то, что Минобороны Армении не подтвердило поставки этих машин. С учетом этого, Исазаде не исключил, что бронемашины поступили в распоряжение погранвойск Армении, которые входят в состав Службы национальной безопасности Армении. "А то, что находится в распоряжении погранвойск является оборонительным вооружений. Таким способом Армения и Франция могут завуалировать снабжение армянских вооруженных сил французской военной техникой", - заметил Исазаде.

Аналитик также указал на достижение договоренностей между Ереваном и Парижем о поставках Армении переносных зенитно-ракетных комплексов "Мистраль". "Пока это вооружения в общем оборонительного характера. Так, Bastion могут использоваться для патрулирования границы, "Мистрали" - для выявления и нейтрализации возможных полетов БПЛА", - сказал Исазаде.

При этом, он не исключил, что "возможно, это первый пробный шар Франции, чтобы проверить реакцию Азербайджана, его союзника Турции, России, да и ЕС". "Существует запрет ЕС на поставки вооружений участникам конфликта между Арменией и Азербайджаном. Кстати, когда 6-7 лет назад появилась информация о том, что Чехия поставила Азербайджану самоходные артиллерийские установки "Дана", Франция больше всего "шумела", что нарушено эмбарго ЕС. Сейчас Париж сам нарушил этот запрет. Если во Франции посчитают, что реакция Азербайджана и других участников международного сообщества будет недостаточно жесткой, то они поставят Армении наверное что-то и более серьезное", - отметил аналитик.

Однако, на его взгляд, Азербайджан будет использовать все возможности для ограничения военного сотрудничества между Арменией и Франция. По мнению Исазаде, у Баку есть для этого экономические рычаги. "У Франции есть энергетические интересы в Азербайджане. Компания Total является участником крупных нефтегазовых проектов в Азербайджане. Кроме того, Баку и Париж реализуют крупные проекты в области освоения космоса и в частности запуска телекоммуникационных спутников. Вряд ли Париж пожертвует своими экономическими интересами. Думаю, что после поставок Bastion и "Мистралей", Франция отметившись "военной поддержкой" Армении, остановится на этом", - полагает Исазаде.

Кроме того, продолжил он, военное и военно-техническое сотрудничество Армении с Францией, США и другими странами Запада будет весьма ограниченным до тех пор, пока Ереван находится в составе ОДКБ и имеет на своей территории российское военное присутствие. "Страны НАТО не станут рисковать поставками Армении своих лучших образцов вооружений, поскольку будет угроза того, что они попадут в руки России – противника Запада" , - отметил Исазаде.

Оценивая степень угрозы машин Bastion аналитик отметил, что они могут быть использованы для военных провокаций на границе с Азербайджаном. "Эти машины могут на каком-то участке обстрелять азербайджанских военных, увернуться от ответного удара, быстро покинув территорию. Однако у Азербайджана есть чем нанести по армянским военным не пропорционально сокрушительный удар. С учетом этого, в атакующем плане эти бронемашины никакого преимущества вооруженным силам Армении не создают, разве что могут быть использованы для локальных провокаций", - сказал Исазаде.

Поставки Армении 20 или даже 50 бронемашин Bastion не могут изменить военный баланс в регионе, считает военный эксперт, отставной офицер Адалят Вердиев.

"Поставленные Францией бронированные машины "Бастион", предназначенные для перевозок личного состава, никак не могут восполнить потери Армении в вооружениях за период с 2020 года в результате военных поражений от Азербайджана. Они никак не поменяют баланс сил в регионе. Однако вооружение Армении в нынешней ситуации может послужить неверным сигналом Еревану. Обеспечение Армении французской военной техникой может создать у нее иллюзии "мощного покровительства" в лице западной державы и поощрять ее к отказу от выполнения обязательств по достижению мирного договора с Азербайджаном, открытию транспортных коммуникаций и подтолкнуть ее к военному реваншу. Это может обернуться для Армении новой катастрофой", - сказал Вердиев корреспонденту "Кавказского узла".

Военные поставки Франции Армении только подрывают мирный процесс, считает глава НПО "Военные офицеры" Тельман Абилов. "Франция не сумеет вооружить Армению настолько, чтобы она смогла превзойти по силе Азербайджан, поскольку военный потенциал и военный бюджет азербайджанского государства обеспечивает ему многократное превосходство. Кроме того, Азербайджан в соответствии с Шушинской декларацией находится в военном союзе с Турцией", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

С другой стороны, продолжил он, военно-техническое сотрудничество Франции и Армении ограничивается обязательствами Парижа перед западными партнерами. "Армения все еще является членом ОДКБ. Кроме того, на ее территории располагается российская военная база. Готовы ли Франция и ее партнеры к тому, что поставляемые Армении современные вооружения могут оказаться в руках России? Одно дело, когда поставляются легкие бронемашины, другое современные танки, системы РСЗО, ПВО, ПРО, военная авиация", - отметил Абилов.

Кроме того, по его словам, Россия также не будет созерцать то, как ее будут выдавливать из Армении западные державы. "Расширение военного партнерства Армении с Западом скорее будет увеличивать риски безопасности Армении, чем усиливать ее военный потенциал", - отметил эксперт.

Он считает, что резкая реакция Баку на военные поставки Франции Армении была связаны не тем, что это может представлять серьезную угрозу Азербайджану, а подрывом мирного процесса. "Представьте себе, что ЕС с одной стороны предлагает посредничество для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и в это время ключевой член ЕС, Франция, вооружает Ереван. С другой стороны, опека Франции поощряет Ереван к уклонению от мирного процесса в надежде в будущем усилиться, дождаться изменения международной поддержки и взять реванш. Однако Азербайджан также не будет сидеть сложа руки, Баку будет и далее вооружаться и вряд ли Армения в этой гонке когда-нибудь в обозримом будущем достигнет Азербайджан", - полагает Абилов.

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