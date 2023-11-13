13 ноября 2023, 11:19

Баку резко отреагировал на поставку Францией бронеавтомобилей в Армению

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Отправка властями Франции партии бронеавтомобилей Bastion укрепила военный потенциал Армении, это может препятствовать установлению мира в регионе, заявило внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 октября стало известно об отказе президента Азербайджана Ильхама Алиева от участия во встрече с лидерами Армении и стран ЕС в испанской Гранаде. Алиев позже заявил, что не принял участия во встрече из-за предвзятой позиции Франции. Передача Францией вооружения Армении является подходом, служащим не миру, а новому противостоянию. Если в регионе произойдет какое-либо новое противостояние, то виновной в этом будет именно Франция, заявил Алиев.

Азербайджан осуждает отправку Францией в Армению наступательных бронеавтомобилей Bastion, заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Передача вышеупомянутой военной техники послужит укреплению деструктивной деятельности в регионе и военного потенциала Армении, которая на протяжении почти 30 лет удерживала [Нагорный Карабах] и в настоящее время не отказывается от агрессивной политики и риторики", – привел сегодня его слова Trend.az.

Действия Франции наносят урон усилиям по нормализации армяно-азербайджанских отношений – признания суверенитета, территориальной целостности и границ, так как служат обострению ситуации. Мирному разрешению армяно-азербайджанского конфликта нет альтернативы, заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана.

Азербайджан призывает международное сообщество воздержаться от вооружения Еревана, не создавать условия для этого и осудить попытки поставки вооружений, так как это может препятствовать установлению мира регионе, считает Гаджизаде.

Франция поставила Армении партию бронеавтомобилей Bastion в рамах заключенного в октябре в Париже соглашения. Также были отправлены и комплектующие для Bastion. Количество машин не раскрывается, но их больше 20 единиц, уточнила сегодня Armenia Today.

Bastion – многоцелевой бронетранспортер производства компании Acmat, машина вмещает восемь военнослужащих с экипировкой. Бронеавтомобиль был разработан для использования в Африке и на Ближнем Востоке, сказано на сайте Большой военной энциклопедии.

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Примечание:

"Ереван и Баку обменялись обвинениями в обстрелах на границе", "Азербайджан сообщил об аресте бывших руководителей Карабаха", "Баку требует гарантии безопасности коридора в Нахичевань".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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