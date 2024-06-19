Азербайджан отреагировал на договор Армении и Франции о поставке артиллерии

19 июня 2024, 09:15

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Договор о поставках артиллерийских установок из Франции в Армению мешает нормализации отношений Баку и Еревана и создает предпосылки для обострения вооруженного конфликта в регионе, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", Ереван и Париж подписали контракт на поставку самоходных артиллерийских установок Caesar, сообщило 18 июня Минобороны Франции. Документ подписан во время визита министра обороны Армении во Францию.

САУ Caesar оснащена 155-миллиметровой пушкой и способна поражать цели на расстоянии до 40 километров, сообщило издание Aysor.am.

Оснащение Армении артиллерийскими установками "смертоносного и наступательного назначения" и другими видами вооружения является "доказательством провокационной деятельности Франции на Южном Кавказе", заявило Минобороны Азербайджана.

"Режим [президента Франции Эммануэля] Макрона, проводящий в регионе Южного Кавказа политику милитаризации и геополитических интриг, препятствует нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном", - говорится в сообщении, размещенном вечером 18 июня на сайте ведомства.

Перевооружение Францией Армении стало проявлением "политической безответственности, открывающей путь к новой войне", подчеркнуло азербайджанское Минобороны. "Заявляем, что всю ответственность за обострение ситуации в регионе Южного Кавказа и возникновение нового очага войны будет нести руководство Армении, проводящее реваншистскую политику, и диктатура Макрона", - говорится в публикации.

Баку "очень жестко" отреагировал на договоренность Франции и Армении, заметил автор блога "Ветер с Апшерона" на "Кавказском узле". "Не ожидал такой жесткости. Считал, что у страны должна быть армия, не бывает армии без оружия, то есть так, - я думал, - надо относиться к закупке Ереваном западного вооружения. [...] Но Минобороны Азербайджана опубликовало пространное заявление, суть которого в том, что МО предупреждает об ответственности Еревана и Парижа за возможность новой войны в регионе", - написал он в своем посте "Баку предупредил Париж об ответственности за войну".

Напомним, 3 декабря 2023 года стало известно, что Франция и Армения ведут переговоры о поставке зенитно-ракетных комплексов. Ранее, после поставки Францией в Армению более 20 бронеавтомобилей Bastion, власти Азербайджана заявили, что это может помешать установлению мира в регионе.

Оружие из Франции не меняет баланс сил в регионе и не создает реальных военных угроз Азербайджану, указали опрошенные "Кавказским узлом" бакинские аналитики.

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