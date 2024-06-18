Армения договорилась с Францией о поставке самоходок Caesar

18 июня 2024, 13:35

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Ереван и Париж подписали контракт о закупке самоходных артиллерийских установок Caesar, сообщило Минобороны Франции.

Как информировал "Кавказский узел", 3 декабря 2023 года стало известно, что Франция и Армения ведут переговоры о поставке зенитно-ракетных комплексов. Ранее, после поставки Францией более 20 бронеавтомобилей Bastion в Армению, власти Азербайджана заявили, что это может помешать установлению мира в регионе.

Ереван и Париж подписали контракт на поставку самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar, сообщил глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню. Документ подписан во время визита министра обороны Армении Сурена Папикяна во Францию, отметил сегодня News.am.

САУ Caesar оснащена 155-миллиметровой пушкой и способна поражать цели на расстоянии в 40 километров, отметил Aysor.am.

Напомним, ранее опрошенные "Кавказским узлом" бакинские аналитики заявили, что оружие из Франции не меняет баланс сил в регионе и не создает реальных военных угроз Азербайджану.

В марте секретарь Совбеза Армении Армен Григорян отметил, что с 2020 года доля России в военно-техническом сотрудничестве снизилась с 96% до менее 10%.

Власти Армении и Азербайджана периодически проводят встречи для обсуждения проекта мирного договора. 23 апреля Армения и Азербайджан приступили к демаркации границы на северо-восточном (со стороны Армении) участке.

Уверенность Армении в пользе участия в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ослабла вплоть до угроз покинуть организацию после того, как Россия отказалась вмешаться в вооруженный конфликт Армении и Азербайджана осенью 2020 года. О том, как повышался градус недружественной риторики Армении в отношении России, и на какие шаги пошла Армения в попытках искать альтернативу ОДКБ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".

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