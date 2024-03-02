02 марта 2024, 06:01

Ереван заявил о снижении военно-технической зависимости от Москвы

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С 2020 года доля России в военно-техническом сотрудничестве снизилась с 96% до менее 10%, заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.

Как писал "Кавказский узел", премьер-министр Армении Никол Пашинян 22 февраля сообщил, что участие Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "заморожено". 28 февраля Пашинян пояснил, что Ереван юридически заморозит свое членство в организации, если она не выполнит свои обязательства, а пока речь идет об отказе от участия в ее мероприятиях. 29 февраля спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что страна готова стать кандидатом в члены Европейского союза, хотя "смена вектора" и перспективы присоединения к НАТО не обсуждаются.

После отказа России вмешаться в вооруженный конфликт Армении и Азербайджана осенью 2020 года уверенность Армении в пользе участия в ОДКБ ослабла вплоть до угроз покинуть организацию. О том, как повышался градус недружественной риторики Армении в отношении России, и на какие шаги пошла Армения в попытках искать альтернативу ОДКБ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил 1 марта, что доля России в военно-техническом сотрудничестве снизилась с 96% до менее 10%, пишет News.am.

По словам Григоряна, с 2021 года Армения покупала оружие у России, подписывала контракты, разработала совместно с Россией концепцию комплексной реформы армии, но необходимое закупленное вооружение поставлено не было. "Мы начали искать новых партнеров", - заявил секретарь Совбеза.

Он отметил, что с января 2021 года и по настоящее время Армения заключила контракты на несколько миллиардов долларов с разными странами, в частности, Францией, Индией, "различными странами ЕС".

Что касается отсутствия поставок из России, то, по словам Григоряна, "часто упоминается" спецоперации на Украине и связанное с ней отсутствие поставок, но "контракты были подписаны в начале 2021 года, по которым оружие не поставлялось больше года".

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Примечание:

"Политологи сочли проверкой для Еревана возможный визит Зеленского на Кавказ", "Военная помощь Франции Еревану усилила противостояние Запада и России", "Азербайджанские аналитики обвинили западные страны в эскалации на границе с Арменией".

Автор: "Кавказский узел"

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