Спикер парламента Армении озвучил европейские амбиции Еревана

01 марта 2024, 05:13

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Армения готова стать кандидатом в члены Европейского союза, хотя "смена вектора" и перспективы присоединения к НАТО в стране не обсуждаются, заявил спикер парламента Армении Ален Симонян.

Как писал "Кавказский узел", премьер-министр Армении Никол Пашинян 22 февраля сообщил, что участие Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "заморожено". 28 февраля Пашинян пояснил, что Ереван юридически заморозит свое членство в организации, если она не выполнит свои обязательства, а пока речь идет об отказе от участия в ее мероприятиях.

После отказа России вмешаться в вооруженный конфликт Армении и Азербайджана осенью 2020 года уверенность Армении в пользе участия в ОДКБ ослабла вплоть до угроз покинуть организацию. О том, как повышался градус недружественной риторики Армении в отношении России, и на какие шаги пошла Армения в попытках искать альтернативу ОДКБ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".

Армения должна подумать о возможности стать кандидатом в члены Евросоюза и двигаться в направлении, которое обеспечит стране максимальную безопасность и развитие демократии, заявил 29 февраля на брифинге спикер парламента Армении Ален Симонян.

Он заверил, что обсуждений по вопросу присоединения к НАТО не было и "смены вектора" планы евроинтеграции не подразумевают.

"Мы не обсуждаем смену вектора, мы обсуждаем, что у нас есть, чтобы снизить угрозы против Армении", - подчеркнул Симонян, отметив, что Симонян отметил, что на высшем уровне решено "не жалеть никаких средств ради защиты Армении".

Также, по словам спикера парламента, пока нет принятых решений по вопросу выхода из ОДКБ. Журналисты попросили Симоняна разъяснить недавние слова главы правительства на этот счет с вопросом, какие проблемы с Россией могут возникнуть у Еревана из-за "заморозки" отношений с блоком.

"Не знаю, какую проблему это может создать. Напасть на нас? Применить санкции? Что должна (Россия) сделать? Мы нуждаемся в защите, как по части Нагорного Карабаха, так и по части суверенной территории Армении, но уже более десяти лет ясно, что наш союзник нам не помогает (...). Наша страна, наш народ не безграничны и не бесконечны, и у нас нет столько ресурсов, чтобы за счет наших детей, парней и границ сидеть и ждать, когда наш союзник по линии ОДКБ и по прямым соглашениям нам поможет", - заявил Ален Симонян, добавив, что нынешняя система безопасности "не работает".

При этом Симонян заверил, что "никто не ставит вопрос 102-й российской военной базы в Гюмри". "Сейчас мы пытаемся закупить оружие везде, где возможно для защиты нашего государства. И если это мешает их (России) системе безопасности, что это их проблемы. Они свои обязательства не выполняют", - подытожил спикер парламента Армении.

"Кавказский узел" писал, что 14 декабря 2023 года Европейский совет предоставил Грузии статус кандидата в члены Евросоюза, хотя внешняя политика правительства страны неоднократно подвергалась критике и характеризовалась как пророссийская.

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