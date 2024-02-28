Никол Пашинян. Фото: https://report.az

28 февраля 2024, 19:12

Пашинян пояснил смысл заморозки отношений с ОДКБ

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Ереван юридически заморозит свое членство в Организации Договора о коллективной безопасности, если организация не выполнит свои обязательства, пока же речь идет об отказе от участия в мероприятиях и отсутствии постпреда Армении при организации, сообщил премьер-министр Армении.

Как писал "Кавказский узел", премьер-министр Армении Никол Пашинян 22 февраля сообщил, что участие Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "заморожено".

После отказа России вмешаться в вооруженный конфликт Армении и Азербайджана осенью 2020 года уверенность Армении в пользе участия в ОДКБ ослабла вплоть до угроз покинуть организацию. О том, как повышался градус недружественной риторики Армении в отношении России, и на какие шаги пошла Армения в попытках искать альтернативу ОДКБ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".

Свое решение Пашинян пояснил в ходе сегодняшнего правительственного часа в парламенте. "ОДКБ вместо того, чтобы исполнять свои обязательства перед Арменией в сфере безопасности, наоборот – создает проблемы безопасности. И эта позиция, говорю прямо, является угрозой национальной безопасности Армении. Следовательно, с учетом этих обстоятельств, ОДКБ, вопреки собственным обязательствам, согласно которым должна была продемонстрировать соответствующую позицию по вопросу безопасности Армении, делает противоположное", - привело слова Пашиняна агентство "Новости Армения".

"Конечно, мы не блокируем принятие решений в ОДКБ, но и не участвуем по одной простой причине – у нас нет ответа на вопрос, почему мы должны участвовать", - привел слова премьер-министра Армении "Коммерсант".

Пашинян пояснил, что имел в виду под заморозкой отношений с ОДКБ. "Заморозка отношений с ОДКБ означает, что у Армении нет постпреда при ОДКБ и она не участвует в мероприятиях на высоком и высшем уровне. Мы до сих пор не получили ответа от организации на вопрос, в чем заключается зона ответственности ОДКБ в Армении. Отсутствие ответа создает угрозу безопасности и территориальной целостности Армении", - процитировало его слова ТАСС.

Пашинян отметил, что если ситуация не изменится, речь будет идти уже уже о юридических шагах. "Если мы сейчас де-факто заморозили свою деятельность, то в случае, если вопросы не решатся, сделаем это де-юре, а что нам остается?" - заявил глава правительства Армении.

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Примечание:

"Пашинян предложил заключить с Азербайджаном договор о контроле над вооружениями", "Политологи в Ереване оценили идею Пашиняна о новой Конституции", "Глава Совбеза Армении заявил об отсутствии ожиданий от ОДКБ".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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