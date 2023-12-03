Франция объявила о поставке партии бронемашин в Армению

03 декабря 2023, 16:38

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Партия из 26 бронеавтомобилей Bastion будет передана Армении в 2024 году, также ведутся переговоры о поставке зенитно-ракетных комплексов, сообщил Сенат Франции.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре Франция поставила Армении более 20 бронеавтомобилей Bastion в рамках заключенного в октябре в Париже соглашения. Также были отправлены и комплектующие для этих броневиков. МИД Азербайджана заявил, что эта поставка укрепила военный потенциал Армении, что может помешать установлению мира в регионе. Опрошенные "Кавказским узлом" бакинские аналитики указали, что оружие из Франции не меняет баланс сил в регионе и не создает реальных военных угроз Азербайджану.

Власти Армении не согласны с политикой ОДКБ, но пока не приняли решения о выходе из ее состава, заявил 15 ноября премьер-министр Никол Пашинян. При этом он подчеркнул, что Армения заинтересована в поиске новых партнеров, которые могут продавать оружие и боеприпасы.

В Армению были отправлены 24 бронемашины Bastion, к ним планируется добавить еще 26 таких же машин, сообщает сегодня "Новости-Армения" со ссылкой на законопроект Сената Франции о военных расходах на 2024 год.

В законопроекте уточняется, что Армения подписала заказ на три радара GM2-200, а также ведутся переговоры о поставке зенитно-ракетных комплексов Mistral-3, пишет издание.

Проект закона о расходах на военное вооружение на 2024 год датирован 23 ноября и опубликован на сайте Сената Франции. 26 бронеавтомобилей, которые планируется передать Армении, находятся в стадии производства, говорится в документе.

"В Армению поставляются 24 бронированные машины типа Bastion производства французской группы Arquus, к ним должны добавиться еще 26 автомобилей того же типа, которые находятся в стадии производства", - указано в публикации.

Bastion – многоцелевой бронеавтомобиль, который вмещает восемь военнослужащих с экипировкой. Бронемашина была разработана для использования в Африке и на Ближнем Востоке, указано на сайте Большой военной энциклопедии.

Французские власти приступили к поставкам оборонительного вооружения в Армению, подчеркивается в законопроекте. "Необходимо оперативно реагировать на все запросы армянских властей, касающиеся, в частности, их потребности в артиллерии. В связи с этим докладчики рекомендуют как можно скорее рассмотреть возможность поставки артиллерийских систем Caesar с учетом эффективности этого вооружения и новых производственных мощностей Nexter в 2024 году (производство увеличилось с 2 до 6 штук в месяц с возможными пиками до 8)", - говорится в документе.

Напомним, Bastion – легкобронированные машины, они неуязвимы только для стрелкового оружия и вряд ли применимы в серьезных наступательных действиях, рассказал ранее "Кавказскому узлу" бывший сотрудник информационно-аналитического управления Минобороны Азербайджана Азад Исазаде.

Аналитик также указал на договоренности между Ереваном и Парижем о поставках в Армению переносных зенитно-ракетных комплексов "Мистраль". "Это вооружение в общем оборонительного характера. Так, Bastion могут использоваться для патрулирования границы, "Мистрали" - для выявления и нейтрализации возможных полетов БПЛА", - сказал Исазаде.

19 ноября стало известно, что индийский производитель артиллерийских установок объявил о планах поставить Армении партию самоходных гаубиц MArG 155. В 2020 году Армения приобрела у Индии четыре мобильных радарных установки Swathi, а в сентябре 2022 года был подписан контракт на 245 миллионов долларов на закупку многоствольных ракетных установок Pinaka, противотанковых ракет и различных видов боеприпасов.

После отказа России вмешаться в вооруженный конфликт Армении и Азербайджана осенью 2020 года уверенность Армении в пользе от участия в Организации Договора о коллективной безопасности ослабла вплоть до угроз покинуть ОДКБ. О том, как повышался градус недружественной риторики Армении в отношении России, и на какие шаги пошла Армения в попытках искать альтернативу ОДКБ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".

Международный договор о коллективной безопасности действует с 20 апреля 1994 года и заключается сроком на пять лет, следующая пролонгация будет 20 апреля 2024 года, рассказал "Кавказскому узлу" армянский политолог и правовед Андриас Гукасян. По его словам, если страна решает покинуть ОДКБ, она должна за шесть месяцев до продления договора известить организацию о своем выходе соответствующей нотой. Согласно Конституции Армении, чтобы принять решение о выходе из ОДКБ, должен быть проведен референдум.

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