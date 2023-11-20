Индийская компания анонсировала поставки Армении военной техники

20 ноября 2023, 09:38

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Индийский производитель артиллерийских установок объявил о планах поставить Армении партию самоходных гаубиц. Эти планы озвучены на фоне претензий армянского премьера Никола Пашиняна к ОДКБ и его заявления о поиске новых поставщиков вооружения.

Как писал "Кавказский узел", власти Армении не согласны с политикой ОДКБ, но пока не приняли решения о выходе из нее состава, заявил 15 ноября премьер-министр Никол Пашинян. При этом он подчеркнул, что Армения заинтересована в поиске новых партнеров, которые могут продавать оружие и боеприпасы.

Франция поставила Армении партию бронеавтомобилей в рамках заключенного в октябре в Париже соглашения. Также были отправлены и комплектующие для броневиков. МИД Азербайджана заявил, что эта поставка укрепила военный потенциал Армении, это может помешать установлению мира в регионе. Опрошенные "Кавказским узлом" бакинские аналитики указали, что оружие из Франции не меняет баланс сил в регионе и не создает реальных военных угроз Азербайджану.

Индийская компания Bharat Forge подтвердила планы поставок в Армению самоходных гаубиц MArG 155, сообщило 19 ноября издание IDRW (Indian Defence Research Wing).

"Компания Bharat Forge, ведущий индийский производитель артиллерийских систем, подтвердила, что самоходные гаубицы MArG 155, которые она недавно продемонстрировала, предназначены для Армении. Это знаменует собой важную веху в усилиях Индии по экспорту своего отечественного оборонного оборудования международным партнерам", - говорится в публикации.

Сделка с Арменией основана "на растущем стратегическом партнерстве между двумя странами", сообщило издание. "При этом Индия становится ключевым поставщиком оборонной техники в Армению. В 2020 году Армения приобрела у Индии четыре мобильных радарных установки Swathi, а в сентябре 2022 года был подписан контракт на 245 миллионов долларов на закупку многоствольных ракетных установок Pinaka, противотанковых ракет и различных видов боеприпасов", - отмечается в сообщении.

MArG 155 представляет собой современную артиллерийскую систему, обладающую повышенной маневренностью на пересеченной местности, пояснило издание. "Это экспортное соглашение не только укрепляет оборонные связи Индии с Арменией, но и демонстрирует растущие возможности страны в производстве передовых артиллерийских систем. Поскольку оборонная промышленность Индии продолжает развиваться, она готова играть все более важную роль на мировом рынке вооружений", - говорится в публикации.

Напомним, после отказа России вмешаться в вооруженный конфликт Армении и Азербайджана осенью 2020 года уверенность Армении в пользе от участия в Организации Договора о коллективной безопасности ослабла вплоть до угроз покинуть ОДКБ. О том, как повышался градус недружественной риторики Армении в отношении России, и на какие шаги пошла Армения в попытках искать альтернативу ОДКБ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".

Международный договор о коллективной безопасности действует с 20 апреля 1994 года и заключается сроком на пять лет, следующая пролонгация будет 20 апреля 2024 года, рассказал "Кавказскому узлу" армянский политолог и правовед Андриас Гукасян. По его словам, если страна решает покинуть ОДКБ, она должна за шесть месяцев до продления договора известить организацию о своем выходе соответствующей нотой. Согласно Конституции Армении, чтобы принять решение о выходе из ОДКБ, должен быть проведен референдум.

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