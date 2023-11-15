Пашинян заявил о поиске новых партнеров в сфере безопасности на фоне поставок бронетехники из Франции

15 ноября 2023, 17:55

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Власти Армении не согласны с политикой Организации договора о коллективной безопасности, но пока не приняли решение о выходе из ее состава, заявил сегодня премьер-министр Никол Пашинян. При этом он подчеркнул, что Армения заинтересована в поиске новых партнеров, которые могут продавать оружие и боеприпасы.

Как писал "Кавказский узел", премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил 14 ноября, что не сможет прибыть в Минск, где 23 ноября намечено заседание Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Опрошенные "Кавказским узлом" политологи предположили, что Армения, чтобы не враждовать с Россией, выбрала тактику бойкота, который связан с возможным вступлением в организацию Азербайджана.

После отказа России вмешаться в вооруженный конфликт Армении и Азербайджана осенью 2020 года уверенность Армении в пользе от участия в Организации Договора о коллективной безопасности ослабла вплоть до угроз покинуть ОДКБ. О том, как повышался градус недружественной риторики Армении в отношении России, и на какие шаги пошла Армения в попытках искать альтернативу ОДКБ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".

Отказ от участия в саммите ОДКБ пока не говорит о намерении Армении выйти из состава организации, заявил сегодня премьер-министр Никол Пашинян во время правительственного часа в парламенте.

"Мы не собираемся и не думаем об этом. Я бы предпочел сказать, что мы не отказались, а решили не посещать конкретно эти мероприятия по разным причинам. <...> В стратегическом плане мы не собираемся объявлять об изменении политики, пока не решили о выходе из ОДКБ", - привело сегодня его слова News.Am.

Премьер-министр отметил, что "ОДКБ, несмотря на обязательства", несколько раз не отреагировала должным образом на вызовы безопасности Армении" "Самая большая фундаментальная проблема заключается в том, что ОДКБ де-юре, по сути, отказывается регистрировать свою зону ответственности в Армении. А это может означать, что мы, молча участвуя в мероприятиях в данных условиях, можем присоединиться к логическому выводу, который каким-либо образом поставит под сомнение территориальную целостность и суверенитет Армении. Мы не можем себе этого позволить. Мы принимаем такие решения для того, чтобы дать себе и ОДКБ время подумать о дальнейших планах", - подчеркнул он.

Армения ищет партнеров, которые были бы в состоянии продавать ей оружие и боеприпасы, добавил Пашинян. "Мы диверсифицируем наши отношения в области безопасности, так как наши партнеры в сфере безопасности не могут, в том числе по объективным причинам, продавать нам оружие и боеприпасы. Об этом мы говорим открыто и прямо", - привело его слова РИА "Новости".

Франция поставила Армении партию бронеавтомобилей Bastion в рамах заключенного в октябре в Париже соглашения. Также были отправлены и комплектующие для Bastion. Количество машин не раскрывается, но, по данным СМИ, их больше 20 единиц. МИД Азербайджан заявил, что эта поставка укрепила военный потенциал Армении, это может препятствовать установлению мира в регионе. Опрошенные "Кавказским узлом" бакинские аналитики считают, что оружие из Франции не меняет баланс сил в регионе и не создает реальных военных угроз Азербайджану.

Ереван должен искать новых партнеров, а прежних "просит не обижаться", отметил Пашинян. "Но мы должны искать иных партнеров в сфере безопасности, и мы ищем и находим этих партнеров, пытаемся заключать договоры, приобретать вооружение и военную технику," — добавил армянский премьер.

Напомним, что 5 сентября Армения отозвала своего постпреда из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 17 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян во время выступления в Европарламенте выступил с критикой российских миротворцев, которые, по его словам, бездействовали во время исхода жителей из Нагорного Карабаха. При этом неделей ранее, 10 октября, он заявил, что Армения не меняет внешнеполитический вектор, и что "в армяно-российских отношениях ничего не аннулировано".

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