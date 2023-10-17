Пашинян в Европарламенте раскритиковал российских миротворцев

17 октября 2023, 17:13

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Армения готова на отвод войск от границы и до конца года подписать с Азербайджаном договор о мире, однако отказ Алиева от встречи в Гранаде осложнил этот процесс, сообщил сегодня премьер-министр Армении в Европарламенте. Он выступил с критикой в адрес российских миротворцев, которые бездействовали во время исхода армян из Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", 4 октября Ильхам Алиев отказался от участия во встрече с лидерами Армении и стран ЕС в испанской Гранаде. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не стал отменять визит, заявив, что Армения надеялась на этой встрече подписать мирный договор. 5 октября Пашинян в Гранаде подписал декларацию о признании территориальной целостности Азербайджана, включая территорию Нагорного Карабаха.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе выступления в Европарламенте не исключил, что Ереван и Баку подпишут мирное соглашение до конца года. По словам Пашиняна, Армения готова отвести войска от границы 1991 года на взаимной основе. Ереван также готов обсуждать вопрос так называемых "анклавов". "Готовы до конца года подписать с Азербайджаном договор о мире и урегулировании отношений", - сказал Пашинян.



По его словам, отказ президента Азербайджана Ильхама Алиева от участия во встрече в Гранаде не облегчил процесс.

Но при этом есть договоренность о проведении переговоров с Алиевым при посредничестве председателя Евросовета Шарля Мишеля. "Если вышеуказанные (согласованные с Алиевым и Мишелем) принципы будут подтверждены, то подписание договора о мире и урегулировании отношений до конца года станет крайне реалистичным", - привело слова Пашиняна "Спутник Армения".



Пашинян заявил, что Армения готова также к обмену всеми пленными и удерживаемыми лицами по принципу "всех на всех", решению проблем без вести пропавших, а также сотрудничать для проведения разминирования. Он сообщил также, что на данный момент 1016 граждан Республики Армения считаются пропавшими без вести, сообщило сегодня Aysor.Am.

Также глава правительства Армении выступил с критикой действий миротворцев в связи с исходом армян из Карабаха. "В условиях бездействия миротворческого контингента РФ свыше 100 тысяч армян за неделю покинули свои дома и родные места в Нагорном Карабахе", - сказал Пашинян. ОН раскритиковал и союзников по безопасности, не указав, кого он имеет в виду. "Когда 100 тысяч армян бежали из Нагорного Карабаха в Армению, наши союзники в области безопасности не только нам не помогали, но и делали публичные призывы к смене власти в Армении", - процитировало его слова РИА "Новости".

Ереван готов обеспечить безопасность азербайджанских грузов на своей территории, отметил Пашинян. "Мы готовы обеспечить безопасность граждан Азербайджана и азербайджанских грузов на нашей территории в случае открытия региональных коммуникаций на основе суверенитета стран, по которым они проходят", - сказал он, выступая на заседании Европарламента.

По словам главы армянского кабмина, в случае достижения соглашения об открытии региональных коммуникаций, Армения готова "восстановить Мегринскую железную дорогу, которая свяжет не только Азербайджан и Армению через юг Армении, но и южные районы Армении с северо-западными областями, юго-западные районы Азербайджана с Нахичеванской автономной республикой, а также в будущем, Армению с Турцией, Азербайджан с Турцией, Грузией, Азербайджан, Армению с Ираном, восток - запад от Каспийского моря до Средиземного моря, север - юг от Персидского залива до Черного моря". "В Армении мы называем этот проект "Армянский перекресток". Но я считаю, что пришло время регионализировать этот проект, провести его ребрендинг и назвать его "Перекресток мира", и это название для нас не менее важно и приемлемо. По той же логике мы готовы и к открытию автодорог. Республика Армения готова обеспечить безопасность грузов, транспортных средств, людей, трубопроводов, линий электропередачи на своей территории", - привело его слова ТАСС.

19-20 сентября Азербайджан провел военную операцию, в результате фактической капитуляции Степанакерта получил контроль над регионом. 28 сентября президент Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования республики. К 7 октября в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. В Нагорном Карабахе, по разным данным, жило около 120 тысяч человек. Часть жителей покинула непризнанную республику после блокады Лачинского коридора, которая началась в 2022 году. 2 октября миссия ООН заявила, что в Карабахе остается от 50 до 1000 этнических армян. Оригинал заявления ООН, в котором приводятся такие цифры, опубликован на "Кавказском узле".

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