Армянские политологи оценили риски выхода Армении из ОДКБ

19 сентября 2022, 19:42

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Реакция ОДКБ на эскалацию конфликта Армении с Азербайджаном показала, что членство Армении в ОДКБ не гарантирует ей безопасности, но для Армения недопустимо покинуть этот альянс без вступления в альтернативный блок, поэтому в краткосрочной перспективе ее выход из ОДКБ маловероятен, указали армянские политологи.

Как писал "Кавказский узел", участники митинга в Ереване 18 сентября заявили, что Армении следует выйти из ОДКБ и найти новых союзников для обеспечения безопасности на границе с Азербайджаном.

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян 16 сентября заявил, что Армения, обращаясь в ОДКБ, рассчитывала на оказание военной и военно-политической помощи для защиты ее суверенитета и вывода азербайджанских войск с ее территории, но это требование не было выполнено. "Наши ожидания не оправдались", - сказал Григорян.

Международный договор о коллективной безопасности действует с 20 апреля 1994 года и заключается сроком на пять лет, следующая пролонгация будет 20 апреля 2024 года, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» политолог и правовед Андриас Гукасян. Если страна-член договора решает покинуть ОДКБ, она должна за шесть месяцев до продления договора известить организацию о своем выходе соответствующей нотой, отметил политолог. Он напомнил, что Азербайджан вышел из ОДКБ через пять лет после того, как договор вступил в силу.

Согласно Конституции Армении, чтобы принять решение о выходе из ОДКБ, должен быть проведен референдум. Политическое руководство Армении - и правящая партия, и парламентская оппозиция - выступает за членство Армении в ОДКБ, соответственно, вопрос о выходе страны из организации на референдум никто не вынесет, считает Гукасян.

Правительство Армении рассчитывало на то, что ОДКБ пришлет несколько мотострелковых батальонов для укрепления в Сюнике армянской обороны, чтобы своим военным присутствием они сдерживали агрессию Азербайджана, указал политолог. "Совершенно очевидно, что государства-члены ОДКБ, кроме Армении, поддерживают агрессию Азербайджана. Они, включая Россию, поддержали агрессию Азербайджана против Арцаха и они поддерживают агрессию Азербайджана против Армении. Заявление Армена Григоряна, скорее, просто выражает недовольство существующим положением, и только. Я не думаю, что оно имеет далеко идущие цели – отказаться от сотрудничества», - сказал Гукасян.

Армения обратилась в ОДКБ в соответствии с пунктом договора, который предполагает именно военную помощь, добавил он.

Согласно статьи 4 договора о коллективной безопасности, если одно из государств-участников подвергается агрессии (вооруженному нападению, угрожающему безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету), то все остальные государства – участники по просьбе этого государства незамедлительно предоставляют ему необходимую помощь, включая военную, а также оказывают поддержку находящимися в их распоряжении средствами в порядке осуществления права на коллективную оборону в соответствии со статье 51 Устава ООН. Также государства-участники незамедлительно должны известить Совбез ООН.

Кроме казахстанских событий, по словам Гукасяна, другого прецедента, чтобы ОДКБ куда-то отправляла совместные войска, не было. "ОДКБ не только обязуется защищать стран-участниц от внешней агрессии, но и имеет дополнительные протоколы об оказании помощи в случае беспорядков для подавления мятежа или революции внутри страны. События в Казахстане показали, что первичная цель для ОДКБ – это сохранение существующих режимов. В этом вопросе все члены организации едины, в отличие от вопроса агрессии Азербайджана против Армении», - отметил Гукасян.

Главный вопрос, на который надо будет ответить в случае выхода Армении из ОДКБ: что может быть альтернативой членству в этой организации, указал политолог. По его мнению, такой альтернативой может быть членство Армении в НАТО или международный нейтралитет Армении. "Поэтому те, кто озвучивает вопрос выхода Армении из ОДКБ, должны конкретизировать. Но эти силы альтернативу в качестве модели безопасности не предлагают, соответственно, данное требование политически не обосновано", - констатировал Гукасян.

Все внешнеполитические шаги руководство Армении согласует с руководством РФ, без его согласия визит спикера Конгресса США в Армению не состоялся бы, заверил политолог. "Сложилась такая политическая ситуация, что отказать в этом визите и заблокировать его для России стало невозможным, поэтому ответным шагом стал визит председателя Госдумы Вячеслава Володина в Баку. Это означает, что Россия поддерживает агрессию Азербайджана против Армении", - добавил Гукасян.

17 сентября в Армению прибыла спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, чтобы на встречах с премьер-министром Николом Пашиняном, спикером Нацсобрания Аленом Симоняном и другими армянскими чиновниками обсудить армяно-американские отношения. Жители Еревана встретили Пелоси с армянскими и американскими флагами. Визит Нэнси Пелоси откроет для Армении новые возможности для развития отношений с западными странами, предположил руководитель исследовательского центра "Модус Вивенди" Ара Папян.

Главным месседжем визита Пелоси в Армению стало то, что "США ясно и открыто сказали, что они готовы поддержать суверенитет и неприкосновенность территорий Армении всеми возможными способами, в том числе, в виде помощи в сфере обороны, не ставя при этом требование выхода из ОДКБ", указал политолог. Но все подобные предложения Запада будут Арменией игнорироваться до тех пор, пока в Армении не сменится правящая партия, заявил он. "В вопросе геополитической ориентации Армении есть консенсус правящей силы и оппозиции. Несмотря на то, что сам (премьер-министр Армении) Никол Пашинян в своем обращении в день принятия Декларации о независимости заявил, что «мы имеем военного союзника, который поддерживает наших врагов», Армения с этим живет", - сказал Гукасян.

Протестные акции с требованием выйти из ОДКБ в Армении происходят всегда, такого рода настроения не новы, но в последнее время они растут, заявил корреспонденту «Кавказского узла» директор Института Кавказ, политолог Александр Искандарян. При этом в краткосрочной и среднесрочной перспективе трудно представить выход из ОДКБ, отметил он.

"ОДКБ – это рамка для формата взаимоотношений с Россией в сфере безопасности. Россия важна для Армении в этой сфере, какой бы она неидеальной в этом смысле ни была. Более 95% армянского вооружения покупается в России, просто сейчас этот процесс замедлен в связи с российскими обстоятельствами. Но факторы политической поддержки, фактор, связанный с Арцахом, где физическую безопасность обеспечивают российские военные, другие факторы в разных сферах и в разных форматах остаются и мешают процессу выхода из ОДКБ", - указал политолог.

После выхода Армении из ОДКБ сложно будет сохранить нынешнюю степень взаимоотношений с Россией, уверен он. "Да и не очень понятно, зачем выходить из организации, какие выгоды может принести Армении такого рода действия. Я не думаю, что можно серьёзно говорить о перспективе помощи в виде вооружений от какой-то другой страны", - заявил Искандарян.

Последствия от выхода Армении из ОДКБ будут зависеть от реакции России на этот шаг, считает политолог. "Мы говорим "ОДКБ", но понимаем "Россия". Речь точно не идет о Кыргызстане, Казахстане, Таджикистане или Беларуси. Последствия могут быть разные: от поставок газа, цены на энергоносители, работы АЭС, поставок вооружений, миротворческой миссии до различной формы политического и экономического сотрудничества, и это может отразиться на очень многих сферах", - пояснил он.

На момент вступления договора в силу в 1994 году ОДКБ насчитывал девять членов, в настоящий момент их шесть: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан. Ряды организации покинули Азербайджан, Грузия и Узбекистан.

Единственным политическим препятствием для выхода Армении из ОДКБ является отсутствие политической воли армянского руководства, заявила корреспонденту «Кавказского узла» редактор русской версии Lragir.am, политический обозреватель Наира Айрумян. "ОДКБ – это не тюрьма народов, из которой нет выхода. Прецеденты выхода из этой организации есть. Азербайджан и Узбекистан в свое время вышли из ОДКБ, и с ними ничего не случилось. Ничего не случится и с Арменией", - сказала Айрумян.

Армянское руководство понимает, что выход из ОДКБ – это одна из опций большой трансформации, и власти Армении пока еще боятся этого, считает политический обозреватель. "Но вопрос достиг критической точки, когда было совершено нападение на Джермук и на Сотк. Страхи политического руководства Армении не исчезли, но потеряли смысл. Потому что, если ты боишься выхода из ОДКБ, из российских блоков, боишься находить альтернативные или дополнительные системы безопасности, то ты боишься войны, боишься, что твоя территориальная целостность и суверенитет окажутся под угрозой. Однако и сейчас, когда Армения – член ОДКБ и сохраняет все дружественные связи и союзнические отношения с Россией, ее суверенитет и территориальная целостность все равно оказались под угрозой. И это критическая точка, точка, с которой начинается разворот к национальному мышлению", - констатировала Айрумян.

Последние заявления главы Совбеза Армении и спикера армянского парламента о том, что ОДКБ не выполнила свои обязательства, и Армения недовольна этим, указывает на то, что определенные процессы, все же происходят, указала она. Айрумян считает, что никаких негативных последствий от выхода из ОДКБ не может быть, если Армения будет следовать букве устава организации, в котором "черным по белому написано", что ОДКБ обязана оказать военную помощь в случае агрессии на одну из стран-участниц. "ОДКБ – одна из самых недейственных и бессмысленных опций для безопасности страны. Это организация, которая за 20 лет ни разу не принимала участие в военных действиях. Единственный случай применения функций ОДКБ - это Казахстан, да и то совместные войска организации не принимали участие в военных действиях", - сказала Айрумян.

Армения может освободиться от определенных обязательств и получить возможность размещать военные инфраструктуры третьих стран, что запрещается Договором о коллективной безопасности и армяно-российским двусторонним соглашением, указала она. "Мы сбросим с себя оковы ОДКБ и сможем найти альтернативные или дополнительные средства обеспечения безопасности для страны. Что касается реакции России, то от России и так ничего хорошего мы не видели, чтобы сейчас ожидать каких-то других шагов. Все, что случается после 9 ноября 2020 года, начиная со сдачи Карвачара (азербайджанское название: Кельбаджар - прим. Кавказского узла), Кашатага, Хцаберда (Чайлаккалы), Паруха (Фаруха), Бердзорского (Лачинского) коридора, все это происходило при действенном участии России, при том, что Армения находится в составе ОДКБ и всяких российских союзах. Это абсолютно не мешает России предпринимать антиармянские шаги", - констатировала Айрумян.

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