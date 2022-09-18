Участники протестов в Ереване потребовали выхода Армении из ОДКБ

18 сентября 2022, 15:12

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Армении следует выйти из ОДКБ и найти новых союзников для обеспечения безопасности на границе с Азербайджаном, заявили участники митинга в Ереване.

Как писал "Кавказский узел", 16 сентября участники протестной акции у российского посольства в Ереване потребовали, чтобы Россия выполнила свои союзнические обязательства. Они указали, что членство в ОДКБ мешает Армении находить других союзников.

В ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Несмотря на то, что при посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня, стороны продолжили обмениваться обвинениями в обстрелах, в том числе из артиллерийских орудий и минометов. По данным властей на 17 сентября, с армянской стороны погибли 135 человек, в том числе мирный житель, с азербайджанской - 79 бойцов Минобороны и Госпогранслужбы Азербайджана. Позднее в госпитале умер еще один азербайджанский военный. Кроме того, ранения получили шесть мирных жителей Армении и два мирных жителя Азербайджана. Вечером 14 сентября Армения сообщила о перемирии с Азербайджаном, которое начало действовать с 19.00 мск того же дня.

На площади Франции в центре Еревана сегодня проходит митинг, участники которого требуют выхода Армении из ОДКБ, сообщает "Новости-Армения".

Митинг организовали "Национальный демократический полюс" и "Европейская партия". Организаторы также призвали власти Армении начать переговоры с другими союзниками, чтобы создать новую систему безопасности в регионе.

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян 16 сентября заявил, что Армения, обращаясь в ОДКБ, рассчитывала на оказание военной и военно-политической помощи для защиты ее суверенитета и вывода азербайджанских войск с ее территории, но оно до сих пор не выполнено. "Наши ожидания не оправдались", - приводит слова Григоряна издание.

В митинге сегодня приняли участие несколько сотен человек, сообщает ТАСС. "Мы собрались здесь с одной единственной повесткой - потребовать от нашего правительства, поддержать его, чтобы мы вышли из ОДКБ. После этого мы начнем переговоры с нашими реальными союзниками о возможностях обеспечения безопасности нашей страны", - цитирует агентство одного из участников акции, социолога Карена Саркисяна.

Акция протеста проходит в нескольких сотнях метров от акции протеста, участники которой обратились к Нэнси Пелоси с призывом повлиять на конфликт Армении с Азербайджаном, информирует "Sputnik Армения".

Напомним, сегодня в Ереване спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что Конгресс США осуждает азербайджанские обстрелы армянской территории. Это заявление прозвучало на фоне акции местных жителей, призвавших США повлиять на конфликт Армении с Азербайджаном.

17 сентября Нэнси Пелоси прибыла в Армению, чтобы на встречах с премьер-министром Николом Пашиняном, спикером Нацсобрания Аленом Симоняном и другими армянскими чиновниками обсудить армяно-американские отношения. Жители Еревана встретили Пелоси с армянскими и американскими флагами. Визит Нэнси Пелоси откроет для Армении новые возможности для развития отношений с западными странами, предположил руководитель исследовательского центра "Модус Вивенди" Ара Папян.

Ранее Никол Пашинян провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом России Владимиром Путиным. Совет безопасности Армении решил обратиться за поддержкой к России, ОДКБ и Совбезу ООН. ОДКБ отреагировала на обращение властей Армении, заявив, что для урегулирования ситуации должны использоваться исключительно политико-дипломатические методы и договоренности, закрепленные в трехсторонних соглашениях, говорится в заявлении секретариата организации.

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