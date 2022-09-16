Протестующие в Ереване потребовали от России и ОДКБ выполнения обязательств

16 сентября 2022, 21:08

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Участники протестной акции у российского посольства потребовали, чтобы Россия выполнила свои союзнические обязательства. Они считают, что членство в ОДКБ мешает Армении находить других союзников.

Как писал "Кавказский узел", силовики задержали сегодня двух человек на акции протеста около здания посольства России в Ереване, требовавших от ОДКБ и России поддержать Армению в конфликте с Азербайджаном. Полиция отпустила трех задержанных участников акции протеста у здания посольства России в Ереване. Один из активистов заявил об избыточном применении силы правоохранителями.

Никол Пашинян после обострения ситуации провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом России Владимиром Путиным. Совет безопасности Армении решил обратиться за поддержкой к России, ОДКБ и Совбезу ООН. ОДКБ отреагировала на обращение властей Армении, заявив, что для урегулирования ситуации должны использоваться исключительно политико-дипломатические методы и договоренности, закрепленные в трехсторонних соглашениях, говорится в заявлении секретариата организации.

Участники акции протеста сочли неадекватной реакцию ОДКБ на просьбу Армении о помощи

Инженер-гидротехник Артур Варданян пришел к посольству России в Ереване, так как не последовало адекватной реакции России и ОДКБ на призыв Армении о соблюдении своих прямых обязанностей и обязательств по уставу организации и положениям двустороннего соглашения о союзничестве. По его словам, отсутствие реакции было ожидаемым. "Армения должна решиться и покинуть эту мертворожденную организацию (ОДКБ). Армения должна сама выкарабкаться из такой сложной ситуации. США и Франция, использовав свои дипломатические ресурсы, протянули нам руку помощи, остановив этот кровопролитный бой", - отметил Варданян. Россия, по его мнению, это локомотив ОДКБ, поэтому данная акция организована возле посольства России.

Союзники Армении "либо запаздывают, либо вовсе бездействуют", сказала корреспонденту "Кавказского узла" участница акции химик-технолог Анна Варданян, добавив, что реакция и заявление ОДКБ на обращение Армении в связи с войной в стране крайне неприемлемая.

Мало того, по ее словам, ОДКБ ничего не предпринимает, так еще и ее генсек планирует посетить Армению только на следующей неделе.

Варданян также добавила, что, если бы акция была многотысячная, возможно, Россия задумалась бы над своей политикой. "Армянский народ слишком пророссийский", - отметила она.

В ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Несмотря на то, что при посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня, стороны продолжили обмениваться обвинениями в обстрелах, в том числе из артиллерийских орудий и минометов. По данным властей, с армянской стороны погибли 135 человек, в том числе мирный житель, с азербайджанской - 77 бойцов Минобороны и Госпогранслужбы Азербайджана. Кроме того, ранения получили шесть мирных жителей Армении и два мирных жителя Азербайджана. Вечером 14 сентября Армения сообщила о перемирии с Азербайджаном, которое начало действовать с 19 мск того же дня.

Участница акции Арпине Манукян заявила, что не могла оставаться безразличной к ситуации на границе Армении. "Мы пришли просить, требовать от своего союзника, России, чтобы она выполнила свои обязательства, предприняла более действенные шаги и вмешалась в ситуацию", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Манукян.

Все просьбы и требования к России укладываются в рамки союзнического договора, подчеркнула она. Манукян отметила, что, несмотря на прекращение огня, ситуация очень шаткая.

Она также добавила, что понимает, в какой ситуации сегодня находится сама Россия. "Но в любом случае, обязательства перед союзником должно быть в приоритете. Этого ожидает армянский народ", - заключила она.

Ветеринар Тигран Арутюнян обвинил Россию в том, что Армения оказалась в такой ситуации. "Считаю, что пришло время, чтобы они вместе со своей дипмиссией покинули нашу страну", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Армения, по его мнению, состоит в ОДКБ не для декорации. Он считает, что ОДКБ должна была обеспечить безопасность Армении. "Если Россия не имеет дипломатических ресурсов для защиты Армении, то ей тут нечего делать, она должна уйти", - отметил он. "Мы видели операцию "Кольцо", войну в 2020-м, сейчас мы видим широкомасштабные боевые действия в Армении, и все это либо при непосредственном участии России, либо при ее попустительстве", - подчеркнул Арутюнян. По его словам, приезд генсека ОДКБ в Армении Станислава Зася рассчитан лишь на то, чтобы затянуть время.

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) решила направить в Армению миссию для оценки обстановки на армяно-азербайджанской границе во главе с генсеком Станиславом Засем. Об этом сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, сообщило ТАСС 14 сентября.

Арутюнян добавил, что прекрасно понимает, что выход из ОДКБ может привести к войне. "Мы должны воевать за свою страну. И если мы освободимся от ОДКБ, найдутся страны, которые будут готовы нам помочь, как это произошло с Украиной", - отметил он.

По его мнению, рассчитывать в ОДКБ можно только на Россию, так как "тюркские страны", состоящие в организации, "открыто поддерживают Азербайджан". "Именно поэтому акция организована у посольства РФ", - заключил Тигран Арутюнян.

Музыкант Жанна Саакян считает, что акция немногочисленная из-за отсутствия организаторов. Сама она узнала о таком протесте утром в Facebook*.

Реакция армянского народа на поведение своего союзника понятна, непонятна реакция Москвы на происходящее в Армении, отметил корреспонденту "Кавказского узла" участник акции Григор Ерицян. "Россия, хотя бы на бумаге является стратегическим союзником Армении и имеет определенные обязательства. Но мы видим, что она не выполняет свои обязательства перед Арменией", - отметил Ерицян.

Участник акции возмущен реакцией ОДКБ "с непонятными формулировками и с непонятной позицией к обращению Армении". Более того, по его словам, "очень неадекватное было выступление России в Совбезе ООН". "Такое выступление можно было ожидать от какой-либо далекой от нас африканской страны, но никак не от страны-союзника".

"Одновременно мы видим позиции той же Франции, США, которые не имеют никаких обязательств по отношению к Армении", - отметил Ерицян.

Армения, по его мнению, должна очень четко ответить всем странам ОДКБ, а может, и вовсе должна выйти из этой организации. "Нам всегда говорили, что войны не будет, пока мы состоим в ОДКБ, а в случае войны ОДКБ встанет рядом с Арменией. Теперь мы убедились, что членство Армении в ОДКБ никак не мешает, чтобы Азербайджан и Турция начали с Арменией войну. Сегодня Армения осталась одна, а членство ОДКБ не позволяет, чтобы какая-либо страна оказала Армении помощь. У этих стран связаны руки", - отметил Григор Ерицян.

ОДКБ руководит, по его мнению, Россия. Он напомнил события в Казахстане, когда войска ОДКБ были направлены в эту страну. "Сейчас, получается, Армения председательствует в ОДКБ, но Армения не может задействовать эту организацию в поддержку своей же страны. Это свидетельство о том, что ОДКБ обеспечивает интересы только одной страны, и эта страна - Россия", - заключил Ерицян.

2 января 2021 года в Казахстане вспыхнули массовые протесты, к 5 января 2021 они переросли в погромы и столкновения с силовиками. Власти этой страны были вынуждены запросить помощи у стран-участников ОДКБ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, который является председателем Совета ОДКБ, удовлетворил эту просьбу. Спустя несколько дней после этого начался новый виток вооруженного конфликта на армяно-азербайджанской границе начался на фоне ввода миротворцев в Казахстан. Власти Армении ищут повод для размещения сил ОДКБ в зоне приграничного конфликта, указали тогда опрошенные азербайджанские политологи.

Генсек Совбеза Армении усомнился в реальной помощи ОДКБ

Армения, обращаясь в ОДКБ, рассчитывала на оказание военной и военно-политической помощи для защиты ее суверенитета и вывод азербайджанских войск с ее суверенной территории, заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян. "Это было наше требование к ОДКБ, но оно до сих пор не выполнено. Естественно, эта часть не может нас удовлетворить", - заявил он.

Он отметил, что надежды на то, что механизмы реагирования ОДКБ заработают, больше нет. "Такая надежда была, и естественно, что эта надежда совсем исчезла, и такой надежды больше нет. Только при шагах со стороны ОДКБ, если они будут предметными, мы можем об этом подумать. Но то, что ОДКБ еще не отреагировала должным образом на то, чтобы азербайджанские войска полностью были выведены с суверенной территории Армении, означает, что наши ожидания не оправдались. Наши ожидания могут оправдаться только в этом случае», - привело его слова агентство "Новости Армения".

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