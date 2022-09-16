Два человека задержаны на акции протеста в Ереване

16 сентября 2022, 12:38

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Силовики задержали двух человек на акции протеста около здания посольства России в Ереване, требовавших от ОДКБ и России поддержать Армению в конфликте с Азербайджаном.

Как писал "Кавказский узел", 15 сентября противники Никола Пашиняна призвали сограждан к акциям неповиновения, чтобы добиться его отставки. Сегодня акция неповиновения, анонсированная оппозиционным движением "5165", не состоялась из-за малочисленности участников протеста. Это не снимает с повестки актуальность акций с требованием отставки премьер-министра, заявил один из лидеров движения Менуа Согомонян.

Сотрудники полиции задержали двух участников акции перед зданием посольства России в Ереване, на которой активисты требовали от России исполнить союзнические обязательства перед Арменией.

У двоих из них были плакаты с надписью "ОДКБ, есть кто дома, или все пошли бухать с Эрдоганом?", "Путин, вон из класса". Как только активисты подняли плакаты, полицейские их задержали и посадили в служебную машину, применяя силу, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на месте акции.

Напомним, в ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Несмотря на то, что при посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня, стороны продолжили обмениваться обвинениями в обстрелах, в том числе из артиллерийских орудий и минометов. По данным властей, с армянской стороны погибли 135 человек, в том числе мирный житель, с азербайджанской - 71 боец Минобороны и Госпогранслужбы Азербайджана. Кроме того, ранения получили шесть мирных жителей Армении и два мирных жителя Азербайджана. Вечером 14 сентября Армения сообщила о перемирии с Азербайджаном, которое начало действовать с 19 мск того же дня.

Никол Пашинян после обострения ситуации провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом России Владимиром Путиным. Совет безопасности Армении решил обратиться за поддержкой к России, ОДКБ и Совбезу ООН. ОДКБ отреагировала на обращение властей Армении, заявив, что для урегулирования ситуации должны использоваться исключительно политико-дипломатические методы и договоренности, закрепленные в трехсторонних соглашениях, говорится в заявлении секретариата организации.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.