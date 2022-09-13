ОДКБ отреагировала на просьбу Армении о поддержке

13 сентября 2022, 16:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

ОДКБ выступает против применения силы на границе Армении и Азербайджана, для урегулирования должны использоваться исключительно политико-дипломатические методы и договоренности, закрепленные в трехсторонних соглашениях, говорится в заявлении секретариата организации.

Как писал "Кавказский узел", вооруженные силы Азербайджана инициировали широкомасштабную провокацию, наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры, есть погибшие и раненые, заявил пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян. В ответ на провокации Армении ведутся обстрелы только военных объектов, парировало Минобороны Азербайджана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян после обострения ситуации провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом России Владимиром Путиным. Совет безопасности Армении решил обратиться за поддержкой к Российской Федерации, ОДКБ и Совбезу ООН. Режим прекращения огня на границе Армении и Азербайджана, договоренность о котором достигнута при посредничестве российской стороны, действует с 09:00 по местному времени (08:00 мск), сообщил сегодня МИД России. Минобороны Армении отчиталось, что на 13.00 мск интенсивность обстрелов с азербайджанской стороны снизилась, но азербайджанские военные продолжают попытки продвинуться по направлению к населенным пунктам Армении.

Применение силы на границе Армении и Азербайджана недопустим заявил сегодня секретариат Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). "Считаем применение силы неприемлемым.Для урегулирования противоречий должны использоваться исключительно политико-дипломатические методы и договоренности, закрепленные в заявлениях лидеров Азербайджана, Армении и России от 09 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года", - указано в заявлении.

В связи с обращением Армении к Совету коллективной безопасности ОДКБ "организована работа по задействованию механизмов ОДКБ для урегулирования ситуации", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

В другом сообщении на сайте ОДКБ указано, что "состоялось экстренное заседание постоянного совета Организации Договора о коллективной безопасности". "Члены Совета выразили крайнюю озабоченность складывающейся ситуацией и рассмотрели предложения относительно возможного задействования механизмов ОДКБ для урегулирования ситуации", - говорится в сообщении. Какие конкретно механизмы могут быть использованы на границе Армении и Азербайджана, в сообщении не указано.

"Кавказский узел" также писал, что 2 января 2021 года в Казахстане вспыхнули массовые протесты, к 5 января 2021 они переросли в погромы и столкновения с силовиками. Власти этой страны были вынуждены запросить помощи у стран-участников ОДКБ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, который является председателем Совета ОДКБ, удовлетворил эту просьбу. Спустя несколько дней после этого начался новый виток вооруженного конфликта на армяно-азербайджанской границе начался на фоне ввода миротворцев в Казахстан. Власти Армении ищут повод для размещения сил ОДКБ в зоне приграничного конфликта, указали тогда опрошенные азербайджанские политологи.

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