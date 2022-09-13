13 сентября 2022, 14:52

Ереван заявил о продолжении попыток Баку продвинуться на территорию Армении

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Интенсивность обстрелов на границе снизилась, однако азербайджанские военные продолжают попытки продвинуться по направлению к населенным пунктам Армении, сообщило сегодня Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", вооруженные силы Азербайджана инициировали широкомасштабную провокацию, наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры, есть погибшие и раненые, заявил пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян. В ответ на провокации Армении ведутся обстрелы только военных объектов, парировало Минобороны Азербайджана.  Премьер-министр Армении Никол Пашинян после обострения ситуации провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом России Владимиром Путиным. Совет безопасности Армении решил обратиться за поддержкой к Российской Федерации, ОДКБ и Совбезу ООН. Режим прекращения огня на границе Армении и Азербайджана, договоренность о котором достигнута при посредничестве российской стороны, действует с 09:00 по местному времени (08:00 мск), сообщил сегодня МИД России. 

По состоянию на 14:00 (13.00 мск) ситуация в ряде направлений на границе Армении продолжает оставаться крайне напряженной, заявило сегодня Минобороны Армении.

Несмотря на некоторое снижение интенсивности обстрелов, азербайджанские ВС продолжают попытки позиционного передвижения, в частности, в направлении общин Неркин Анд, Верин Шоржа, Артаниш и Сотк, заявил в ходе брифинга пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян.

Минобороны также опубликовало видео доказательства  попыток позиционных продвижений азербайджанских подразделений. На опубликованном видео видно, как несколько десятков военных передвигаются на местности.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Автобусные рейсы из Степанакерта в Ереван отменены", "Азербайджан отверг обвинения Армении в обстреле скорой помощи", "Армения ищет международную поддержку после обострения на границе с Азербайджаном".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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