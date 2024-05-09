09 мая 2024, 06:57

В Анапе в результате атаки БПЛА произошел пожар на нефтебазе

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Пожар тушат на нефтебазе в Анапе, где после падения шести беспилотников повреждены несколько резервуаров, сообщили местные власти.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 2 мая в небе над территорией Краснодарского края средства противовоздушной обороны сбили три БПЛА.

Средства ПВО сегодня ночью сбили шесть беспилотных летательных аппаратов над нефтебазой в селе Юровка под Анапой. Дроны упали на территории нефтебазы, были повреждены несколько резервуаров и начался пожар, сообщается в телеграм-канале Оперативного штаба Краснодарского края.

Пострадавших и жертв в результате атаки дронов нет, говорится в 5.43 мск в телеграм-канале мэрии Анапы. На месте ЧП идет ликвидация последствий. 

Напомним, что в Краснодарском крае после начала военной операции на Украине периодически происходят пожары на нефтеперерабатывающих заводах. Так, в ночь на 27 апреля над территорией региона были уничтожены и перехвачены 66 беспилотников, запущенных со стороны Украины. На Славянском нефтеперерабатывающем заводе после атаки беспилотников возникло возгорание, была повреждена сепарационная установка.

Ранее, 17 марта, беспилотники также атаковали нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани. Один человек погиб. Атмосферный и вакуумный блоки оказались повреждены, это привело к нарушению производственного процесса.

В феврале на нефтеперерабатывающем заводе в поселке Ильском произошел пожар, сообщалось об упавшем на завод беспилотнике. 5 мая 2023 года на этом же заводе произошел пожар после атаки беспилотника, а 29 октября 2023 года пожар также произошел на Афипском НПЗ. Очевидцы рассказывали, что перед пожаром был слышен звук взрыва.

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Примечание:

"На Кубани после атаки беспилотника произошел пожар на Ильском НПЗ", "Власти объяснили учениями звуки взрывов в Ейске", "В Тацинском районе взорвалась ракета".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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