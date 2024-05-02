Минобороны заявило о трех сбитых в Краснодарском крае дронах

02 мая 2024, 11:13

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В небе над территорией Краснодарского края сегодня средства противовоздушной обороны сбили три беспилотника, рапортовало Минобороны.

Как писал "Кавказский узел", также этой ночью силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника в районе Новошахтинска и Каменска-Шахтинского Ростовской области.

Всего в течение прошедшей ночи, по данным Минобороны РФ, в приграничных российских регионах дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 12 БПЛА самолетного типа, запущенных со стороны Украины.

Помимо Ростовской области, три беспилотника сбиты над территорией Краснодарского края, также дроны остановлены в Брянской, Курской и Белгородской областях, сообщило сегодня оборонное ведомство в своем телеграм-канале.

В каких именно районах Кубани были сбиты БПЛА, не уточняется. Оперативный штаб по региону подробностей ночных инцидентов пока не озвучил, лишь репостнув сообщение Минобороны.

Напомним также, что в ночь на 27 апреля над территорией Краснодарского края были уничтожены и перехвачены 66 беспилотников, запущенных со стороны Украины. На Славянском нефтеперерабатывающем заводе после атаки беспилотников возникло возгорание, была повреждена сепаративная установка.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.