Сбитый беспилотник. Фото: пресс-служба главы Красноармейского района Кубани

02 мая 2024, 11:13

Минобороны заявило о трех сбитых в Краснодарском крае дронах

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В небе над территорией Краснодарского края сегодня средства противовоздушной обороны сбили три беспилотника, рапортовало Минобороны.

Как писал "Кавказский узел", также этой ночью силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника в районе Новошахтинска и Каменска-Шахтинского Ростовской области. 

Всего в течение прошедшей ночи, по данным Минобороны РФ, в приграничных российских регионах дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 12 БПЛА самолетного типа, запущенных со стороны Украины.

Помимо Ростовской области, три беспилотника сбиты над территорией Краснодарского края, также дроны остановлены в Брянской, Курской и Белгородской областях, сообщило сегодня оборонное ведомство в своем телеграм-канале.

В каких именно районах Кубани были сбиты БПЛА, не уточняется. Оперативный штаб по региону подробностей ночных инцидентов пока не озвучил, лишь репостнув сообщение Минобороны.

Напомним также, что в ночь на 27 апреля над территорией Краснодарского края были уничтожены и перехвачены 66 беспилотников, запущенных со стороны Украины. На Славянском нефтеперерабатывающем заводе после атаки беспилотников возникло возгорание, была повреждена сепаративная установка.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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