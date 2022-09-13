Армения ищет международную поддержку после обострения на границе с Азербайджаном

13 сентября 2022, 07:51

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом России Владимиром Путиным после обострения ситуации на границе с Азербайджаном. Совет безопасности Армении решил обратиться за поддержкой к Российской Федерации, ОДКБ и Совбезу ООН.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Армении и Азербайджана сообщили сегодня о потерях в ходе боев на границе. Вооруженные силы Азербайджана инициировали широкомасштабную провокацию, наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры, есть погибшие и раненые, заявил пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян. В ответ на провокации Армении ведутся обстрелы только военных объектов, парировало Минобороны Азербайджана, которое также сообщило о потерях личного состава.

Пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян сообщил в ночь с 12 на 13 сентября, что азербайджанские войска начали интенсивный обстрел армянских позиций в направлении Гориса, Сотка и Джермука. Вооруженные силы Армении пытались заминировать пути между позициями азербайджанской армии, произошел бой, утверждает министерство обороны Азербайджана.

Совет безопасности Армении сегодня решил официально обратиться за помощью к Российской Федерации "в целях реализации положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи", сообщило правительство Армении на своем сайте. Кроме того, обращения будут направлены в ОДКБ и Совбез ООН, говорится в релизе.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил о недопустимости дальнейшей эскалации ситуации и "выразил готовность США приложить усилия для стабилизации ситуации", проинформировало ведомство.

Пашинян также провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном, сказано в пресс-релизах правительства Армении. "Макрон назвал недопустимой дальнейшую эскалацию напряженности и подчеркнул необходимость разрядки обстановки", - указал кабинет министров Армении. С Путиным было решено поддерживать "оперативную связь", говорится в сообщении.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян проинформировал о сложившейся на границе с Азербайджаном ситуации министра иностранных дел России Сергея Лаврова, передал сегодня "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МИД Армении. "Кроме того, о ситуации на границе в министерстве обороны Армении проинформировали военных атташе аккредитованных в республике иностранных посольств", - сообщило агентство.

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