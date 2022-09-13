Минобороны Армении и Азербайджана сообщили о потерях в ходе боев на границе

13 сентября 2022, 03:21

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Вооруженные силы Азербайджана инициировали широкомасштабную провокацию, наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры, есть погибшие и раненые, заявил пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян. В ответ на провокации Армении ведутся обстрелы только военных объектов, парировало Минобороны Азербайджана, которое также сообщило о потерях личного состава.

Как писал "Кавказский узел", пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян сообщил в ночь с 12 на 13 сентября, что азербайджанские войска начали интенсивный обстрел армянских позиций в направлении Гориса, Сотка и Джермука, сообщил пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян. Вооруженные силы Армении пытались заминировать пути между позициями азербайджанской армии, произошел бой, утверждает министерство обороны Азербайджана.

Министерство обороны Армении сообщило, что в ходе боев на границе с Азербайджаном есть убитые и раненые. Соответствующее заявление сделал сегодня, 13 сентября на брифинге пресс-секретарь ведомства Арам Торосян.

По его словам, утверждения Минобороны Азербайджана о том, что обстрелы начала армянская сторона, не соответствуют действительности. Торосян также утверждает, что азербайджанские войска наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры. Что касается числа погибших и раненых, то, по его словам, данные уточняются. Видео брифинга опубликовано в Telegram-канале Минобороны Армении.

В результате обстрела азербайджанских ВС под обстрел попала община Сотк. В комментарии "Радио Азатутюн" бывший глава общины Акоп Аветян отметил, что "снаряды попали в село".

Акопян рассказал, что продолжаются интенсивные обстрелы. "Часть детей эвакуированы, другой части пока не удается выйти из села из-за обстрелов", - сообщил он, добавив, что в других селах Гегаркуникской области Армении такая же ситуация.

Глава общины Ишханасар Сюникской области Армении Марат Петросян также отметил, что обстрелы продолжаются. При этом он рассказал, что эвакуация из села не проводится, "все на своих местах". "Сейчас от обстрелов возгорелись поля, работает артиллерия", - добавил он.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. "Пашинян считает неприемлемым агрессивные действия Азербайджана и ожидает соответствующей адресной реакции международных структур. Стороны договорились быть на оперативной связи", - говорится в сообщении администрации.

Никол Пашинян также позвонил президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Офис защитника прав человека в распространенном сообщении отметил, что, по имеющимся у них данным, Азербайджан обстреливает также гражданскую инфраструктуру. "Это грубейшее нарушение режима прекращения огня, которое до этого манипулятивной информацией готовилось со стороны Азербайджана", - говорится в заявлении защитника.

Бывший защитник прав человека Армении Арман Татоян считает происходящее открытой агрессией против страны. "Очевидно, что Азербайджан создавал искусственную почву для агрессивного нападения под видом ложного мира", - написал он на своей странице в Facebook*.

Азербайджан отрицает обстрелы гражданской инфраструктуры

В свою очередь министерство обороны Азербайджана опровергло сообщения о том, что азербайджанские военные ведут обстрел гражданской инфраструктуры и населения. "Контрмеры в ответ на провокации Армении носят локальный характер и направлены против военных объектов, которые являются законными огневыми точками. Ответные меры носят маломасштабный и целенаправленный характер и направлены на обеспечение безопасности границ Азербайджана", - говорится в пресс-релизе ведомства, который перевел корреспондент "Кавказского узла".

Министерство обороны Азербайджана также сообщило, что в результате обстрелов с армянской стороны есть потери личного состава, а также нанесен ущерб военной инфраструктуре.

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