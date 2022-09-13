Ереван и Баку обменялись обвинениями в обстрелах

13 сентября 2022, 00:38

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Азербайджанские войска начали интенсивный обстрел армянских позиций в направлении Гориса, Сотка и Джермука, сообщил пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян. Вооруженные силы Армении пытались заминировать пути между позициями азербайджанской армии, произошел бой, утверждает министерство обороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Азербайджана сообщило, что вечером 11 сентября подразделения Вооруженных сил Армении обстреляли позиции азербайджанской армии на границе Гядабейского и Лачинского районов. Кроме того, с территории, где размещены российские миротворцы, армянские вооруженные формирования вели стрельбу по азербайджанским позициям в Кельбаджарском районе (армянское название Кельбаджара - Карвачар), заявило ведомство. Армянские военные опровергли информацию Минобороны Азербайджана. Минобороны Нагорного Карабаха также отвергло обвинение в обстрелах. В свою очередь 12 сентября омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян обвинил вооруженные силы Азербайджана в получасовом обстреле сел Кармир Шука и Тагавард.

Пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян сообщил на своей странице в соцсети, что в ночь с 12 на 13 сентября Вооруженные силы Азербайджана начали интенсивные обстрел армянских позиций в направлении Гориса, Сотка и Джермука. Обстрел ведется из артиллерии и крупнокалиберных орудий, также активно используются беспилотники.

По данным Торосяна, обстрелы ведутся в разных направлениях у границ Армении, в частности, по прилегающим позициям Вардениса, Гориса, Капана и Джермука.

Жители Гориса сообщают, что звуки артиллерийской стрельбы слышны с 23.30 по местному времени, жители видели беспилотники, летящие по направлению Конридзора.

Депутат от парламентской фракции "Айастан" Анна Григорян сообщила в Facebook*, что ВС Азербайджана нанесли удар в направлении Капана, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов.

В свою очередь министерство обороны Азербайджана опубликовало сегодня, 13 сентября на своем официальном сайте сообщение, что подразделениями вооруженных сил Армении были совершены широкомасштабные диверсии на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях.

По данным ведомства, диверсионные группы заминировали районы и пути снабжения между позициями подразделений азербайджанской армии, используя горный рельеф местности. В связи с этим были предприняты срочные меры по предотвращению этих действий, произошел бой, были обстреляны, в том числе из минометов, отдельные позиции, укрытия и базы азербайджанской армии на территории Дашкесанского, Кельбаджарского и Лачинского районов подразделениями ВС Армении, дислоцированными в направлении населенных пунктов Басаркечер, Истису, Гаракилса и Горус. В ответ были предприняты ответные меры.

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