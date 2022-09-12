Азербайджан заявил об обстрелах на границе с Арменией и в Карабахе

12 сентября 2022, 09:28

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Армянские военные обстреляли позиции азербайджанской армии на границе, также стрельба велась с территории Нагорного Карабаха, подконтрольной миротворцам, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан и Армения регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах. Так, 11 сентября Минобороны Азербайджана сообщило, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск в Кельбаджарском и Лачинском районах. Минобороны Армении опровергло это заявление.

8 сентября Минобороны Армении заявило об обстрелах со стороны Азербайджана на юго-восточном участке границы. Стрельба велась из стрелкового оружия, люди не пострадали, сообщило ведомство.

Вечером 11 сентября подразделения Вооруженных сил Армении обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении сел Новоивановка Гядабейского района и Хюсюлю Лачинского района, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Кроме того, "члены незаконных армянских вооруженных формирований" с территории, где дислоцируется российский миротворческий контингент, обстреляли позиции азербайджанских военных у населенного пункта Аггая Кельбаджарского района, говорится в сообщении.

"Подразделениями азербайджанской армии предприняты адекватные ответные меры", - отмечается в заявлении Минобороны Азербайджана, переведенном на русский язык корреспондентом «Кавказского узла».

Минобороны Армении, по состоянию на 09.20 мск, не прокомментировало на своем сайте это заявление.

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