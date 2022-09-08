Минобороны Армении заявило об обстреле со стороны Азербайджана

08 сентября 2022, 10:39

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Азербайджан обстрелял позиции Армении на юго-восточном участке границы, заявило армянское оборонное ведомство.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные ночью обстреливали позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском и Товузском районах.

Военное ведомство Армении в свою очередь заявило сегодня об обстрелах со стороны Азербайджана. Обстрелы зафиксированы 02:30 по местному времени (01:30 мск) на юго-восточной части границы, они велись из стрелкового оружия разного калибра, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян.

По данным ведомства, армянские военные предприняли ответные меры. "С армянской стороны жертв нет", - сказал Торосян.

Напомним, со 2 по 5 сентября Азербайджан ежедневно обвинял армянскую сторону в обстрелах на границе, в том числе Кельбаджарского и Лачинского районов. 7 сентября Минобороны Азербайджана сообщило, что армянские военные обстреливали позиции азербайджанских войск вечером 6 сентября, а также ночью и утром 7 сентября. По версии ведомства, в результате обстрела в направлении села Ахмедли Лачинского района был поврежден экскаватор. Минобороны Армении отвергло все обвинения.

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