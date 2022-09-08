Азербайджан обвинил Армению в обстрелах на границе

08 сентября 2022, 08:37

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Армянские военные ночью обстреливали позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском и Товузском районах, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", со 2 по 5 сентября Азербайджан ежедневно обвинял армянскую сторону в обстрелах на границе, в том числе Кельбаджарского и Лачинского районов. 7 сентября Минобороны Азербайджана сообщило, что армянские военные обстреливали позиции азербайджанских войск вечером 6 сентября, а также ночью и утром 7 сентября. По версии ведомства, в результате обстрела в направлении села Ахмедли Лачинского района был поврежден экскаватор. Минобороны Армении отвергло все обвинения.

С 21.00 (20 мск) 7 сентября до 04.00 (03 мск) 8 сентября подразделения вооруженных сил Армении обстреливали из стрелкового оружия позиции азербайджанских военных около населенных пунктов Истису Кельбаджарского района и Агдам Товузского района, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

"Подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры", - говорится в публикации на сайте ведомства, перевод которой выполнен "Кавказским узлом".

Минобороны Армении, по состоянию на 08.35 мск, не прокомментировало на своем сайте эту информацию.

Напомним, 6 сентября Минобороны Армении сообщило, что младший сержант Арман Саргсян погиб в результате обстрела со стороны Азербайджана. Это заявление не соответствует действительности, заявило Минобороны Азербайджана.

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