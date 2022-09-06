Баку отверг причастность к гибели армянского срочника на границе

06 сентября 2022, 16:35

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сообщение министерства обороны Армении о смерти армянского военнослужащего в результате обстрела со стороны подразделений азербайджанской армии на азербайджано-армянской границе не соответствует действительности, заявило Минобороны Азербайджана. Следком Армении объявил о начале расследования гибели солдата.

"Кавказский узел" писал, что Минобороны Азербайджана заявило об обстрелах позиций азербайджанской армии в Кельбаджарском районе со стороны Армении вечером 5 сентября. Азербайджанские подразделения приняли "адекватные меры", - сообщило сегодня ведомство. Младший сержант Арман Саргсян погиб в результате обстрела со стороны Азербайджана, сообщило сегодня Минобороны Армении.

Сообщение министерства обороны Армении о смерти армянского военнослужащего в результате обстрела со стороны подразделений азербайджанской армии на азербайджано-армянской границе не соответствует действительности, говорится в сообщении Минобороны Азербайджана. "Решительно опровергаем это сообщение", - говорится в сообщении, переведенном на русский язык корреспондентом "Кавказского узла".

Следком Армении сообщил сегодня, что в связи с убийством Армана Саргсяна начато расследование уголовного дела, проинформировало издание News.Am.

Отметим, что со 2 сентября Армения и Азербайджан ежедневно обмениваются обвинениями в обстрелах. Так, Минобороны Азербайджана сообщило об интенсивном обстреле из стрелкового оружия в ночь на 5 сентября позиций азербайджанской армии в направлении населённых пунктов Йеллиджа и Зивель Кельбаджарского района. 4 сентября Минобороны Азербайджана два раза за сутки обвинило армянских военных в обстрелах позиций азербайджанской армии в Кельбаджарском районе. Армянская сторона отвергла эти обвинения. 3 сентября Минобороны Азербайджана также сообщило, что позиции азербайджанской армии были обстреляны со стороны Армении и Карабаха. Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха отвергли обвинения. 2 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что армянские подразделения открыли огонь в направлении Кельбаджарского района, обстреляв два военных грузовика. Минобороны Армении в ответ обвинило азербайджанских военных в обстреле автомобиля и опровергло сведения о стрельбе в кельбаджарском направлении.

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