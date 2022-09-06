Азербайджан обвинил Армению в эскалации напряженности на границе

06 сентября 2022, 09:51

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском районе подверглись обстрелу со стороны Армении вечером 5 сентября, заявило сегодня Минобороны Азербайджана. Ответственность за напряженность на границе лежит на руководстве Армении, указано в сообщении ведомства.

"Кавказский узел" писал, что Минобороны Азербайджана сообщило об интенсивном обстреле из стрелкового оружия в ночь на 5 сентября позиций азербайджанской армии в направлении населённых пунктов Йеллиджа и Зивель Кельбаджарского района.

В последние дни позиции азербайджанской армии подвергаются интенсивным обстрелам со стороны подразделений вооруженных сил Армении на азербайджано-армянской государственной границе, говорится в сегодняшнем сообщении Минобороны Азербайджана.

Вечером 5 сентября подразделения вооруженных Армении обстреляли из различных видов огнестрельного оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенных пунктов Зивел и Йеллиджа Кельбаджарского района. Азербайджанскими подразделениями приняты адекватные меры по всем направлениям, сказано в пресс-релизе, который перевел корреспондент "Кавказского узла".

Вся ответственность за недавнюю напряженность на азербайджано-армянской государственной границе лежит на военно-политическом руководстве Армении, говорится в заключение пресс-релиза Минобороны Азербайджана.

4 сентября Минобороны Азербайджана два раза за сутки обвинило армянских военных в обстрелах позиций азербайджанской армии в Кельбаджарском районе. Армянская сторона отвергла эти обвинения.

3 сентября Минобороны Азербайджана также сообщило, что позиции азербайджанской армии были обстреляны со стороны Армении и Карабаха. Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха отвергли обвинения.

2 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что армянские подразделения открыли огонь в направлении Кельбаджарского района, обстреляв два военных грузовика. Минобороны Армении в ответ обвинило азербайджанских военных в обстреле автомобиля и опровергло сведения о стрельбе в кельбаджарском направлении.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.