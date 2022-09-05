Армения отвергла обвинения Азербайджана в обстрелах на границе

05 сентября 2022, 09:20

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Информация Минобороны Азербайджана о том, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанской армии на границе, не соответствует действительности, заявило военное ведомство Армении.

Как писал "Кавказский узел", вечером 4 сентября Минобороны Азербайджана во второй раз за сутки обвинило армянских военных в обстрелах позиций азербайджанской армии в Кельбаджарском районе.

Днем азербайджанское Минобороны также заявило об обстреле своих позиций в Кельбаджарском и Лачинском районах. Минобороны Армении эти обвинения отвергло, заявив, что армянские военные не открывали стрельбу на границе.

Минобороны Армении заявило сегодня, что информация военного ведомства Азербайджана не соответствует действительности. "Подразделения ВС Армении вечером 4 сентября не открывали огонь по азербайджанским позициям, расположенным на восточном направлении армяно-азербайджанской границы", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Ситуация на границе "относительно стабильна, находится под полным контролем ВС Армении", отмечается в сообщении, переведенном на русский язык "Кавказским узлом".

Напомним, 3 сентября Минобороны Азербайджана также сообщило, что позиции азербайджанской армии были обстреляны со стороны Армении и Карабаха. Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха отвергли обвинения.

2 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что армянские подразделения открыли огонь в направлении Кельбаджарского района, обстреляв два военных грузовика. Минобороны Армении в ответ обвинило азербайджанских военных в обстреле автомобиля и опровергло сведения о стрельбе в кельбаджарском направлении.

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