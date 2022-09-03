03 сентября 2022, 17:45

Армения и Нагорный Карабах отвергли обвинения в обстрелах азербайджанских позиций

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха назвали не соответствующими действительности распространенные сегодня Баку сведения об обстрелах азербайджанских позиций.

Как писал "Кавказский узел", Армения и Азербайджан периодически обмениваются обвинениями в обстрелах. Минобороны Азербайджана сегодня заявило о 19 обстрелах позиций азербайджанской армии за сутки со стороны Армении и Карабаха. 2 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что армянские подразделения открыли огонь в направлении Кельбаджарского района по позициям азербайджанской армии, обстреляв два военных грузовика. Минобороны Армении в ответ обвинило азербайджанских военных в обстреле автомобиля и опровергло заявление о стрельбе в Кельбаджарском направлении.

Минобороны Армении назвало ложной информацию об обстреле азербайджанских позиций. "Министерство обороны Азербайджана распространило очередную дезинформацию о том, что вооруженные силы Армении открыли огонь в направлении азербайджанских позиций на восточном участке армяно-азербайджанской границы", - сообщило сегодня ведомство.

Обстановка на границе относительно стабильная и находится под контролем вооруженных сил Армении, говорится в сообщении на сайте Минобороны Армении.

С аналогичным заявлением выступило и Минобороны Нагорного Карабаха. "Распространенное 3 сентября министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что подразделения Армии обороны 2 сентября подвергли обстрелу азербайджанские позиции на различных участках Республики Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха - Прим. "Кавказского узла"), не соответствуют действительности", - процитировало сообщение Минобороны издание Aysor.Am.

Ситуация в зоне карабахского конфликта обострилась 3 августа. Власти Азербайджана заявили о проведении в Нагорном Карабахе операции "Возмездие" после убийства азербайджанского военного. 6 августа азербайджанская сторона сообщила о взятии в зоне карабахского конфликта стратегической высоты. При этом ранее военнослужащие Азербайджана уже заняли высоты Сарыбаба в Шушинском районе и Гырхгыз в Ходжалинском районе. После этого стороны еще несколько дней обменивались обвинениями в обстрелах. Так, 13 августа Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные восемь раз обстреляли позиции азербайджанской армии за минувшие сутки. По его данным, в семи случаях обстрелы велись со стороны Армении, один - из Карабаха. Минобороны Армении и Нагорного Карабаха отвергли обвинения в обстрелах.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью. 

Примечание:

"Два жителя Азербайджана арестованы за посещение Лачина", "Азербайджан обвинил Армению в минировании Лачинского коридора", "Азербайджан сообщил об обстреле позиций на границе с Арменией".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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