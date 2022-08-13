Военнослужащий Армии обороны Нагорного Карабаха. Фото: пресс-служба Минобороны Нагорного Карабаха http://nkrmil.am/gallery/photos/view/18

13 августа 2022, 21:50

Степанакерт отверг обвинения в нарушении перемирия

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сообщение Минобороны Азербайджана о нарушении режима прекращения огня в зоне карабахского конфликта Минобороны Нагорного Карабаха назвало не соответствующим действительности.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные восемь раз обстреляли позиции азербайджанской армии за минувшие сутки. По его данным, в семи случаях обстрелы велись со стороны Армении, один - из Карабаха. Минобороны Армении отвергло обвинения в обстрелах азербайджанских позиций на разных участках границы.

Распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что подразделения Армии обороны нарушили режим прекращения огня, является дезинформацией и не соответствует действительности, говорится в заявлении пресс-службы оборонного ведомства Нагорного Карабаха, которое приводит агентство «Новости-Армения».

Напомним, что на протяжении последних нескольких дней стороны обменивались обвинениями в обстрелах. Так, 9 августа Нагорный Карабах заявил о нарушении режима прекращения огня азербайджанскими военными, не указав направлений, в которых велся огонь. Минобороны Азербайджана утром 8 августа заявило о 10 обстрелах своих позиций за сутки. Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха возразили, сказав, что эти сведения не соответствуют действительности.

Ситуация в зоне карабахского конфликта обострилась 3 августа. Власти Азербайджана заявили о проведении в Нагорном Карабахе операции "Возмездие" после убийства азербайджанского военного. 6 августа азербайджанская сторона сообщила о взятии в зоне карабахского конфликта стратегической высоты. При этом ранее военнослужащие Азербайджана уже заняли высоты Сарыбаба в Шушинском районе и Гырхгыз в Ходжалинском районе. По мнению опрошенных "Кавказским узлом" аналитиков, это дало Азербайджану тактическое преимущество.

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Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий.

*  21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Минобороны Азербайджана заявило о перестрелках на границе с Арменией", "Минобороны Азербайджана рапортовало о работах на ключевых высотах в Карабахе", "МИД России отверг критику в адрес миротворцев в зоне карабахского конфликта".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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