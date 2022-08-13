Минобороны Азербайджана заявило о перестрелках на границе с Арменией

13 августа 2022, 13:39

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Армянские военные восемь раз обстреляли позиции азербайджанской армии за минувшие сутки, сообщило Минобороны Азербайджана. По его данным, в семи случаях обстрелы велись со стороны Армении, один - из Карабаха.

В ведомстве заявили, что обстрелы были также зафиксированы с территории, где временно размещены российские миротворцы, они велись по позициям азербайджанском армии в Кельбаджарском районе.

Подразделения азербайджанской армии приняли "адекватные ответные меры". У азербайджанской стороны среди личного состава и техники потерь нет, отмечает ведомство.

"О вооруженном инциденте проинформировано командование Российского миротворческого контингента и Российско-Турецкий совместный мониторинговый центр", - сказано в сообщении Минобороны, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Министерство обороны Армении в свою очередь заявило, что эта информация не соответствует действительности. Ситуация на границе с Азербайджаном относительно стабильна, пишет со ссылкой на пресс-службу ведомства Panorama.am.

Напомним, что на протяжении последних нескольких дней стороны обменивались обвинениями в обстрелах. Так, 9 августа Нагорный Карабах заявил о нарушении режима прекращения огня азербайджанскими военными, не указав направлений, в которых велся огонь. Минобороны Азербайджана утром 8 августа заявило о 10 обстрелах своих позиций за сутки. Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха возразили, сказав, что эти сведения не соответствуют действительности.

Ситуация в зоне карабахского конфликта обострилась 3 августа. Власти Азербайджана заявили о проведении в Нагорном Карабахе операции "Возмездие" после убийства азербайджанского военного. 6 августа азербайджанская сторона сообщила о взятии в зоне карабахского конфликта стратегической высоты. При этом ранее военнослужащие Азербайджана уже заняли высоты Сарыбаба в Шушинском районе и Гырхгыз в Ходжалинском районе. По мнению опрошенных "Кавказским узлом" аналитиков, это дало Азербайджану тактическое преимущество.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.