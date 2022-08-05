Операция в Нагорном Карабахе укрепила стратегическое преимущество Азербайджана

05 августа 2022, 01:59

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По итогам боевых действий в Нагорном Карабахе 3 августа азербайджанская армия заняла важные высоты, которые обеспечивают контроль над стратегически важными дорогами на границе, считают опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» бакинские аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 3 августа Азербайджан заявил о проведении в Нагорном Карабахе операции "Возмездие" в ответ на убийство азербайджанского военнослужащего. Ведомство также отчиталось о занятии азербайджанской армией господствующих высот. Баку потребовал незамедлительного вывода армянских военных из Нагорного Карабаха и пригрозил "еще более разрушительными контрмерами" в случае провокаций на линии соприкосновения. Власти Нагорного Карабаха призвали отреагировать мировое сообщество на действия Баку. На заявление МИД Армении, который обвинил Азербайджан в нарушении трехстороннего соглашения о прекращении огня, внешнеполитическое ведомство Азербайджана заявило, что причиной обострения ситуации стало невыполнение армянской стороной пункта соглашения о выводе войск. Минобороны России вечером 4 августа заявило, что миротворцы за сутки зафиксировали в Нагорном Карабахе четыре нарушения режима прекращения огня.

По данным Минобороны России, в результате боестолкновений 3 августа погибли два карабахских военных, 14 ранены. Минздрав Армении 3 августа заявил, что ранения получили 19 военных.

"Боевые действия 3 августа в Карабахе стали самыми масштабными после окончания 44-дневной войны осенью 2020 года", - сказал корреспонденту «Кавказского узла» военный эксперт, бывший сотрудник информационного-аналитического управления Минобороны Азербайджана Азад Исазаде.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. В ночь на 10 ноября 2020 года президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным было подписано трёхстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны в нем договорились, что в регион будут направлены 1960 российских миротворцев, а армянские военные полностью покинут территорию.

На его взгляд, боестолкновения по размаху и результатам также превзошли военную эскалацию в июле 2020 года на границе. «Тогда летом 2020 года столкновения произошли, в основном на одном Товузском направлении границы, и линия соприкосновения войск после обострения существенно не изменилась», - пояснил он.

Конфликт на границе Товузского района Азербайджана и Тавушской области Армении обострился 12 июля 2020 года. Стороны обменивались обвинениями в обстрелах боевых позиций и населенных пунктов. По официальной информации, с 12 по 27 июля с армянской стороны погибли, в том числе скончались в госпитале от ран, шесть военных, несмертельные ранения получили 38 человек. По версии армянской стороны, ситуация на границе обострилась после попытки прорыва со стороны Азербайджана. Минобороны Азербайджана в свою очередь обвинило Армению в попытке атаки позиций своих войск, говорится в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку".

3 августа военные действия охватили более обширную географию, отметил Исазаде. В результате Азербайджанская армия занял ряд господствующих высот, которые позволяют установить визуальный и огневой контроль над ключевыми транспортными коммуникациями в регионе и предотвращать любые крупные передислокации войск и упреждать таким образом атаки противника, считает он.

По его данным, Азербайджан, в частности, занял высоту Сарыбаба (на вершине высота над уровнем 2295 метров. - Прим. "Кавказского узла") в Шушинском районе и ряд других сопок вдоль Лачинского коридора. «Эти высоты находятся практически прямо над дорогой Шуша-Лачин. Теперь, если, армянская сторона станет саботировать выполнение трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года [...], у азербайджанской армии будут возможности предотвратить возможную переброску в Карабах войск из Армении и установить контрольно-пропускной пункт прямо на дороге и проводить проверки автомобилей, пассажиров и грузов, следующих из Армении в Карабах», - сказал Исазаде.

Другим важным достижением азербайджанской армии он назвал занятие высоты Гырхгыз (высота на вершине над уровнем моря 2679 метров - Прим. "Кавказского узла"), расположенной на западе Ходжалинского района. «Расположение позицией на этой высоте позволяет азербайджанской армии получить дополнительную точку визуального контроля над Лачинским коридором. С другой стороны, отсюда открывается обзор на Ханкенди (армянское название - Степанакерт) и дороги, связывающей этот главный город региона с его другими частями. Такое наблюдение позволит отслеживать передвижения противника в случае развязывания новой войны против Азербайджана и принимать меры по обезвреживанию войск неприятеля», - сказал эксперт.

Он напомнил, что в марте Азербайджан установил контроль над горой Фаррух, что открыло возможности для визуального наблюдения над прилегающей к Ханкенди и городу Ходжалы (армянское название - Аскеран) территории с восточной части Карабаха. С юга Ханкенди находится под контролем со стороны города Шуша, отметил Исазаде.

24 марта информштаб Нагорного Карабаха заявил, что азербайджанские военные нарушили линию соприкосновения в Аскеранском районе Нагорного Карабаха, из общин Парух и Храморт были эвакуированы женщины и дети. Азербайджанские военные заняли село Парух в Аскеранском районе, сообщил глава населенного пункта. Сообщения о продвижении азербайджанских войск в Нагорном Карабахе не соответствуют действительности, ведется уточнение позиций и мест дислокации военных, заявило тогда Минобороны Азербайджана. Передислокация производится для усиления позиций Азербайджана, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики в Баку. По их словам, особую важность имеет для азербайджанских военных гора Фаррух - самая высокая точка на востоке Нагорного Карабаха, с которой контролируется огромная территория.

Кроме того, контроль над высотой Гырхгыз позволяет Азербайджанской армии усилить безопасность города Шуша и азербайджанских сел Шушинского района, когда туда вернутся вынужденные переселенцы, считает он.

Во время боев помимо стрелкового оружия, минометов, как и в войне осенью 2020 года, были использованы ударные БПЛА, сказал Исадзе. «Азербайджанские военные действовали аккуратно, применяли высокоточное оружие, чтобы позволило избежать нанесения ущерба гражданскому населению и объектов. Мишенями были исключительно военные цели», - подчеркнул Исазаде.

Азербайджан оперативно взял высоты благодаря стремительным действиям, хорошо обученного для ведения боевых действий в условиях высокогорья сил спецназа, считает он.

Глава НПО «Военные юристы» Тельман Абилов также считает, что Азербайджан заняв важные высоты и получил возможности контродировать Лачинский коридор. «Азербайджанская армия теперь имеет возможности не только огневого поражения военных целей, движущихся по Лачинскому коридору, но и в любой момент может установить физический контроль, то есть контрольные посты на трассе», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Абилов также считает, что боестолкновения 3 июля стали самыми крупными после войны осенью 2020 года. «После второй карабахской войны, периодически происходили военные эскалации. Но, они происходили на отдельно взятых конкретных участках. В этот раз Азербайджан [...] нанес армянским вооруженными формированиям удары в различных частях Карабаха. Были взяты высоты не только на юго-западе, но и нанесен удар беспилотными летательными аппаратами по воинской части на севере Карабаха в бывшем Агдеринском районе (армянское название - Мардакертсккий район). Были уничтожены артиллерийские установки – гаубицы Д-30, военные транспортные средства. Это было предупреждением, что в случае новых провокаций Азербайджан будет наносить сокрушительные удары, и позиции армянских формирований уязвимы даже в глубоком тылу», - отметил он.

События 3 февраля также показали, что армянским военным не стоит уповать на российских миротворцев, ибо их присутствие не является помехой для выполнения азербайджанской армией поставленных задач, считает Абилов.

Занятие высот Сарыбаба и Гырхгыз позволили азербайджанской армии существенно усилить контроль над Лачинским коридором, считает военный обозреватель информационного агентства Turan Шахин Гаджиев.

«Расположение азербайджанских военных на этих высотах позволило взять под визуальный и огневой контроль дорогу между Лачином и Шушой. Это не просто высоты, а горные хребты в двух направлениях. Они позволяют контролировать также значительную часть Шушинского района и е всю территорию на север вплоть до Ханкенди. Помимо того, контроль над этими высотами позволит обеспечить защиту и безопасность города Лачин», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Ранее аналитик Азад Исазаде заявили, что Турция не станет вмешиваться в конфликт между Арменией и Азербайджаном, пока этого не сделают третьи страны,. Анкара и Москва, скорее, партнеры в регионе, нежели соперники, предположил директор агентства Turan Мехман Алиев. По мнению аналитика Шахина Гаджиева, у Турции и России нет явных разногласий по конфликту вокруг Карабаха.

О том, какие территории перешли под контроль Азербайджана по итогам войны 2020 года в Нагорном Карабахе, можно узнать из карты, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий.

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