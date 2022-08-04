Аналитики в Баку исключили роль Турции в эскалации карабахского конфликта

04 августа 2022, 19:10

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Турция не станет вмешиваться в конфликт между Арменией и Азербайджаном, пока этого не сделают третьи страны, считает бакинский аналитик Азад Исазаде. Анкара и Москва, скорее, партнеры в регионе, нежели соперники, полагает директор агентства Turan Мехман Алиев. По мнению аналитика Шахина Гаджиева, у Турции и России нет явных разногласий по конфликту вокруг Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", МИД Армении связал эскалацию 3 августа с попытками Азербайджана в одностороннем порядке изменить правовой режим в Лачинском коридоре. По его данным, до сих пор нет утвержденного в трехстороннем формате (Армения, Азербайджан, Россия) плана, согласно которому должен быть проложен новый маршрут движения по Лачинскому коридору, обеспечивающему связь между Нагорным Карабахом и Арменией. МИД отмечает, что 3 августа ВС Азербайджана в очередной раз, нарушив трехстороннее заявление о прекращении огня в зоне карабахского конфликта, "предприняли агрессию в зоне ответственности российских миротворческих сил, что привело к новым жертвам". Причиной обострения ситуации стало невыполнение армянской стороной пункта соглашения о выводе войск, заявил в ответ МИД Азербайджана. Российская сторона действует в Нагорном Карабахе в соответствии с трехсторонним соглашением и ожидает его соблюдения также от Армении и Азербайджана, заявил сегодня пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

3 августа Минобороны Азербайджана объявило о проведении в Нагорном Карабахе операции "Возмездие" в ответ на убийство военнослужащего. Ведомство также отчиталось о том, что заняло господствующие высоты. Баку потребовал незамедлительного вывода армянских военных из Нагорного Карабаха и пригрозил "еще более разрушительными контрмерами" в случае провокаций на линии соприкосновения. Власти Нагорного Карабаха призвали мировое сообщество отреагировать на действия Баку. По их данным, в результате обстрелов два человека погибли и 19 были ранены. США призвали стороны снизить напряженность и предотвратить дальнейшую эскалацию карабахского конфликта. Минобороны России возложило на Азербайджан вину за нарушение режима прекращения огня. Командование миротворцев совместно с представителями азербайджанской и армянской сторон предпринимает меры по стабилизации обстановки, отчиталось ведомство.

Причиной военной эскалации в Карабахе 3 августа стала провокация со стороны армянских вооруженных формирований, которые атаковали азербайджанские позиции и убили солдата, считает военный эксперт, бывший сотрудник информационно-аналитического управления Минобороны Азад Исазаде.

На его взгляд, эскалация была спровоцирована реваншистами, которые не хотят принимать новые реалии, сложившиеся по итогам 44-дневной карабахской войны 2020 года. "Правительству Никола Пашиняна есть серьезная оппозиция не только в политических кругах, но и среди офицерского корпуса и генералитета. Они стремятся не только помешать налаживанию устойчивого политического диалога между Баку и Ереваном, но и сорвать нормализацию отношений между Арменией и Турцией. Не случайно провокация была совершена накануне намеченной на 5 августа встречи в Сочи лидеров Турции и России. Расчет, видимо, был на то, чтобы спровоцировать вооруженный конфликт, втянуть в него российских миротворцев и испортить фон встрече Путина и Эрдогана, поскольку Анкара оказывает Азербайджану политическую поддержку и ожидаемо не осталась бы равнодушной к ущемлению его интересов", – сказал Исазаде корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, российские миротворцы, хотя и не обеспечили вывод армянских войск из региона по трехстороннему соглашению, "поступили благоразумно" и не вмешались в операцию "Возмездие", которую проводил Азербайджан.

Турция оказывает Азербайджану политическую поддержку, напомнил Исазаде. "Роль Турции заключается в оказании Азербайджану политической поддержки в отстаивании страной своей территориальной целостности. Турция не вмешалась и во вторую Карабахскую войну, но она заявлениями политического руководства и конкретными шагами в военном плане и, в частности, базированием своих самолетов F16 в Азербайджане давала понять, что не будет оставаться безучастной, если вмешаются третьи страны. Этой позиции она придерживается и сейчас. Турция не будет вмешиваться в конфликт между Азербайджаном и Арменией до тех пор, пока не вмешаются третьи государства. Если это произойдет, то реакция Анкары будет решительной", – продолжил Исазаде.

По его словам, военное и военно-техническое сотрудничество между Азербайджаном и Турцией неуклонно расширяется. Так, для Азербайджана нет никаких ограничений в закупке новых видов продукции военно-промышленного комплекса Турции, включая ударные дроны новейших модификаций. При этом в Азербайджане нет военного присутствия Турции в форме армейских баз. "Однако в Азербайджане регулярно проводятся совместные военные учения ВС двух стран. Завершаются одни маневры, и почти сразу начинаются другие. Таким образом, практически постоянно в Азербайджане находятся турецкие военные контингенты. Кроме того, турецкие военные офицеры на постоянной основе находятся в совместном с российскими миротворцами мониторинговом центре в Карабахе. То есть все, что происходит в Карабахе, находится под наблюдением Турции", – отметил Исазаде.

С 16 по 27 мая в Турции прошли учения Anatolian Phoenix-2022, участие в которых приняли военные ВВС Азербайджана. С 6 по 11 сентября 2021 года в Лачинском районе Азербайджана проходили совместные с Турцией учения. Армянские политологи указали, что азербайджано-турецкие учения продемонстрировали Армении уязвимость Лачинского коридора между Ереваном и Степанакертом, который проходит по этой территории и контролируется российскими миротворцами. В сентябре 2021 года в Азербайджане прошли совместные учебные бои сил специального назначения "Три брата-2021", участие в которых приняли спецназовцы Азербайджана, Турции и Пакистана.

Анкара не отреагировала на события 3 августа, подчеркнул Исазаде. "В этом не было необходимости. Азербайджан вполне сам справился. Запад, в лице США и ЕС ограничился дежурными заявлениями и призывами в адрес сторон. Да и Россия отреагировала вяло, лишь констатацией "нарушения режима прекращения огня" в бюллетене миротворческого контингента Минобороны. Каких-либо обвинений в адрес Азербайджана устами высокопоставленных представителей военного ведомства, МИД и администрации президента не было. Дмитрий Песков высказался нейтрально", – отметил он.

На сайтах президента и МИД Турции, а также аккаунтах ведомств в социальных сетях к 18.10 мск не было публикаций на эту тему, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Между Турцией и Россией серьезных разногласий в отношении конфликта между Арменией и Азербайджаном нет, указал исполнительный директор Фонда Наджафа Наджафова, политический аналитик Шахин Гаджиев. "Анкара и Москва в целом проводят согласованную политику в регионе. Это было и во время второй Карабахской войны, и продолжается после нее. Яркое свидетельство тому и создание после войны совместного российско-турецкого мониторингового центра в Агдаме", – сказал эксперт.

По его словам, Азербайджан последовательно, проводя курс на реализацию своих законных интересов по полному восстановлению суверенитета над Карабахом, воздерживается от каких-то масштабных военных действий. Правда, Азербайджан не все устраивает в деятельности российских миротворцев, но Баку терпеливо движется к своим целям, апеллируя к международному праву и играя на противоречиях между мировыми центрами силы, заметил Гаджиев.

"Азербайджан практически добился признания его позиции относительно урегулирования конфликта на основе принципов уважения его территориальной целостности со всеми крупными мировыми и региональными игроками", – указал он. Также, по его словам, после устранения Минской группы ОБСЕ – единственной площадки, где армяне Карабаха могли быть легальными участниками переговоров, сторонники независимости Карабаха оказались устранены от любых возможных международных форматов.

Минская группа ОБСЕ – группа стран-членов ОБСЕ, созданная в 1992 году для решения вопроса по мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Странами-сопредседателями МГ ОБСЕ являются Франция, Россия и США, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" справке. Она прекратила свою деятельность по инициативе США и Франции, однако европейцы признают, что базой для окончательного разрешения всех остающихся вопросов служат три заявления лидеров России, Азербайджана и Армении, указал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Это заявление Лавров сделал 24 июня на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, информировал ТАСС.

Директор информационного агентства Turan Мехман Алиев также считает, что Турция и Россия, скорее, партнеры, нежели конкуренты в армяно-азербайджанском урегулировании. "Позиция Турции ясна. Анкара поддерживает территориальную целостность Азербайджана. Она считает условием для нормализации отношений с Арменией уважение ею территориальной целостности Азербайджана. Именно после того как Ереван заявил, что верен учредительному соглашению СНГ о признании целостности всех его участников, в том числе Азербайджана, Турция пошла на переговоры с Арменией. Кстати, Москва активно поддерживает процесс нормализации турецко-армянских отношений. Вообще, позиции Москвы и Анкары по многим вопросам на Южном Кавказе совпадают. Оба государства активно поддерживают и налаживание регионального сотрудничества в формате 3+3, то есть с участием Азербайджана, Армении и Грузии, а также Ирана, России и Турции", – сказал Алиев корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, Анкара и Москва ведут согласованную политику и в отношении процесса примирения Азербайджана и Армении. "Причем, и Турция, и РФ принимают, что основой для установления мира является взаимное уважение Арменией и Азербайджаном территориальной целостности и суверенитета друг друга над всеми территориями двух республик", – сказал Алиев.

Вместе с тем Азербайджан и Турцию объединяет Шушинская декларация о союзнических отношениях. "Турция выступает как бы гарантом защиты и территориальной целостности Азербайджана и активно вмешается, если возникнут такие угрозы", – добавил Алиев.

15 июня президенты Азербайджана и Турции подписали шушинскую декларацию о союзнических отношениях, которая включает соглашение о взаимной военной помощи. Декларация закрепляет итоги карабахской войны 2020 года и оформляет правовую базу для военного союза между странами, указали азербайджанские военные эксперты, отметив, что в документе нет конкретики относительно использования военной силы или военных баз.

По мнению Алиева, в ходе эскалации 3 августа Турция не проявила активной реакции, поскольку инцидент носил локальный характер, Азербайджан сам вполне справился, и какого-либо внешнего дипломатического и иного противодействия мерам со стороны Баку не было.

Он прогнозирует дальнейшее партнерство Турции и России в регионе. "Для Москвы более важна активизация в регионе Турции, нежели Запада. При этом она будет все больше учитывать интересы Анкары в свете международной изоляции России в связи с военной операцией на Украине. Роль и значение Турции для России будет и дальше нарастать. Сегодня через турецкое посредничество Россия ведет диалог с международными партнерами. Яркий пример тому соглашение о вывозе украинского зерна. Кроме того, в условиях санкций Россия наращивает торгово-экономическое сотрудничество с Турцией", – сказал Алиев.

По его словам, для России нарастает значение и Азербайджана, через который она получает выход на транспортные коммуникации, и в частности, коридоры Север-Юг и Восток-Запад к регионам и странам, не присоединившимся к санкциям против Москвы. "Кроме того, Азербайджан – платежеспособный экономический партнер, а также поставщик качественной сельхозпродукции на российский рынок. Соответственно Москва будет учитывать политические интересы Азербайджана, в частности, и в постконфликтном устройстве региона", – резюмировал Алиев.

"Кавказский узел" также писал, что на фоне спецоперации России на Украине сократились поставки зерна в Азербайджан, но сельхозпредприятиям дали "зеленый свет" на поставки в Россию. Товарооборот Азербайджана с Россией вырос, а с Украиной резко сократился, указали азербайджанские экономисты.

Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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