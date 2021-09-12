Азербайджан объявил о начале учений спецназа трех стран

12 сентября 2021, 06:37

Совместные учения войск спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана начнутся сегодня в Баку, сообщило Минобороны Азербайджана.

По данным ведомства, совместные учебные бои сил специального назначения “Три брата-2021” пройдут в Баку в первые.

Целью учений, в которых примут участие подразделения спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана, является отработка навыков взаимодействия в ходе боевых действий, подготовка к операциям в мирное и военное время, а также обмен знаниями и опытом, сообщило 11 сентября Минобороны Азербайджана на своем сайте.

Отмечается, что совместные учения продлятся до 20 сентября.

"Кавказский узел" также писал, что с 6 по 11 сентября в Лачинском районе Азербайджана проходили совместные с Турцией учения. Солдаты отработали навыки ведения разведки, организации засад, обнаружения и уничтожения диверсантов. Армянские политологи указали, что азербайджано-турецкие учения продемонстрировали Армении уязвимость Лачинского коридора между Ереваном и Степанакертом, который проходит по этой территории и контролируется российскими миротворцами. По мнению российских военных экспертов, азербайджано-турецкие учения в Лачинском районе не были значительными по масштабу и носили тактический характер.

Армянские военные эксперты считают, что совместные учения Азербайджана и Турции в Нагорном Карабахе связаны с масштабными военными сборами, первый этап которых начался в Армении с 25 августа.

С 27 сентября по 9 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе шли полномасштабные боевые действия. По их итогам непризнанная Нагорно-Карабахская Республика утратила контроль над двумя третями территории. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".