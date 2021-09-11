Военные эксперты сочли беспрецедентными сборы резервистов в Армении

11 сентября 2021, 20:45

В Армении начались самые масштабные военные сборы за три десятилетия. Азербайджан и Турция намеренно противопоставили им совместные учения в Нагорном Карабахе, заявили опрошенные "Кавказским узлом" армянские военные эксперты.

Как писал "Кавказский узел", с 6 по 11 сентября в Лачинском районе Азербайджана проходили совместные с Турцией учения. Солдаты отработали навыки ведения разведки, организации засад, обнаружения и уничтожения диверсантов.

Азербайджано-турецкие учения продемонстрировали Армении уязвимость Лачинского коридора между Ереваном и Степанакертом, который проходит по этой территории и контролируется российскими миротворцами, указали опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи. При этом, по мнению российских военных экспертов, азербайджано-турецкие учения в Лачинском районе не были значительными по масштабу и носили тактический характер.

На сборы призваны свыше трех тысяч резервистов

С 15 сентября в Армении начнутся трехмесячные сборы офицерского и рядового составов, состоящих на учете в первой категории резерва – то есть тех, кто участвовал в боевых действиях или же состоял на срочной службе не менее года. Всего в сборах примут участие 869 резервистов: 576 рядовых, 107 прапорщиков и 186 офицеров. К сборам привлечены резервисты мотострелковой, ракетно-артиллерийской, средств ПВО и РЭБ, связи, разведывательной, инженерной, технической, тыловых и топографических специальностей. Завершатся сборы 15 декабря, сообщило Минобороны Армении.

"Гражданская работа резервистов будет сохранена, им также будет оплачен каждый месяц сборов в соответствии со штатной зарплатой", – перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение оборонного ведомства.

Параллельно проходят еще одни аналогичные сборы с участием 2169 резервистов. Они начались 25 августа и продлятся до 25 ноября. Участники этих сборов отправились на боевые позиции 10 сентября, передал в тот же день "Sputnik Армения".

Резервистов впервые привлекли к боевым дежурствам

Это самые масштабные военные сборы за всю историю независимой Армении, указал корреспонденту "Кавказского узла" военный эксперт Карен Ованнисян. "И, самое главное, на сборах отдается приоритет переподготовке военных специалистов. Сборы предусматривают возможность слаженных действий резервистов и регулярной армии", – отметил Ованнисян.

Еще одной особенностью сборов является несение резервистами боевого дежурства, добавил военный эксперт. "Резервисты впервые привлекаются к боевым дежурствам на передовой. Может, до этого в ходе учений и заступали на боевое дежурство, но это было на территории войсковой части, а не на передовой. При этом каких-либо ограничений нет, и резервистов могут привлечь на боевое дежурство на любом участке границы", – указал Карен Ованнисян.

По его мнению, есть определенная связь между этими сборами и турецко-азербайджанскими учениями, хотя об учебных сборах и было заявлено раньше. "Полагаю, Азербайджан и Турция попытались совместными учениями показать, что и они проводят учения на этих участках. Но их учения несравнимы. Во-первых, они малочисленные, а во-вторых, на этом этапе более протокольные. Сейчас они пытаются понять реакцию Армении и России на учения, и если реакции не последует, следующие учения будут более широкомасштабные", – пояснил военный эксперт.

Военный эксперт Мгер Акопян назвал сборы беспрецедентными. "Прежде сборов такого масштабов не проводили, хотя закон и требовал. После поражения в осенней войне в Арцахе (армянское название Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла") стала актуальной переподготовка резервистов", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Он также считает, что военные сборы в Армении и турецко-азербайджанские учения связаны между собой. "Агрессивное поведение соседей очевидно, и необходимо быть готовыми к развитию любых сценариев. Сборы позволяют держать армию в боевой готовности", – подчеркнул Акопян.

В мае между Арменией и Азербайджаном разгорелся пограничный конфликт. Ереван заявил тогда о закреплении войск противника на территории Гегаркуникской и Сюникской областей. Вооруженные инциденты произошли и на границе Араратской области Армении с азербайджанским анклавом – Нахичеванской автономной республикой. Жители приграничных районов Армении неоднократно жаловались на действия азербайджанских военных. Так, по данным уполномоченного по правам человека в Армении, азербайджанские военные 4 сентября подожгли пастбища около села Сотк Гегаркуникской области, в результате чего выгорело около 40 гектаров – Минобороны Азербайджана отвергло эти обвинения. Подробнее о пограничном конфликте говорится в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

Сборы создают условия для создания профессиональной армии

Прежде сборы такого масштаба не проводились, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" старший офицер запаса армянской армии, не пожелавший назваться. По его мнению, нынешние сборы призваны не просто повысить подготовку резервистов.

"Учебные сборы позволят выявить из мобилизационного ресурса и собрать контингент для последующего построения профессиональной армии. Сборы позволят проверить физическую пригодность мобилизационного ресурса для приглашения на службу в армию на контрактной основе", – пояснил офицер запаса.

Несение боевого дежурства резервистами на отведенных участках позволит им в случае привлечения в регулярные войска знать свое предназначение, как в войсковой части, так и в бою, добавил он.

"Резервисты утратили навыки. Сборы теоретически позволяют резервистам ознакомиться с новым вооружением и технологиями, переподготовить специалистов для БПЛА (беспилотников. – Прим. "Кавказского узла"), новых систем ПВО, ознакомить их с новейшими видами стрелкового, в том числе снайперского оружия. Это комплексная задача для повышения точности выполнения боевых задач", – подчеркнул военный.

По его словам, обстановка в регионе изменчива, и сборы дают возможность иметь под рукой подготовленный личный состав, который можно в короткие сроки мобилизовать для выполнения боевых задач. "У Армении стоит задача выжить, сохранить государственность. Учебные сборы – один из способов, чтобы обезопасить себя и не быть застигнутым врасплох", – указал офицер запаса.

С 27 сентября по 9 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе шли полномасштабные боевые действия. По их итогам непризнанная Нагорно-Карабахская Республика утратила контроль над двумя третями территории. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".