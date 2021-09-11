Турецко-азербайджанские учения завершились в Карабахе

11 сентября 2021, 15:07

Военные Турции и Азербайджана отработали в Лачинском районе навыки ведения разведки, организации засад, обнаружения и уничтожения диверсантов, отчиталось сегодня азербайджанское оборонное ведомство.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 сентября в Лачинском районе (армянское название – Бердзорский район. – Прим. "Кавказского узла"), через который проходит коридор между Ереваном и Степанакертом, начались совместные азербайджано-турецкие учения с боевой стрельбой. Учения Турции и Азербайджана продемонстрировали Армении уязвимость Лачинского коридора, считают опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи.

Проходившие в Лачинском районе совместные тактические учения с боевой стрельбой военнослужащих Азербайджана и Турции завершились, сообщило сегодня азербайджанское оборонное ведомство.

В ходе маневров группы спецназа закрепили навыки ведения разведки на местности со сложным рельефом, организации засад на дорогах, обнаружению и уничтожению диверсантов, скрытному подходу к условному противнику и отработали прочие задачи, информировало ведомство на своем сайте.

Напомним, что, по мнению российских военных экспертов, азербайджано-турецкие учения в Лачинском районе были некрупными и носили тактический характер, "нечто аналогичное" проводили чуть ранее и российские миротворцы, считает военный обозреватель "Новой газеты" Павел Фельгенгауэр. "Сейчас такое время, что учения проводят все – заканчивается летний сезон. Военным положено это делать – как, например, спортсменам нужно тренироваться", – сказал он ранее корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению эксперта, реакции на учения Азербайджана и Турции в виде армяно-российских учений ожидать "вряд ли стоит". Реакции Кремля и вовсе не последует, а Ереван будет "просто недоволен", сказал Фельгенгауэр.

Российские миротворцы в конце августа провели в Нагорном Карабахе маневры, в рамках которых отработали навыки предотвращения возможных нарушений с использованием беспилотников условного противника, а также тренировались обеспечивать безопасность на наблюдательных постах в Лачинском коридоре, сообщило 30 августа Минобороны России.

Мнение о том, что учения российских миротворцев нельзя назвать полноценными военными учениями, также высказал ведущий научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев. "В будущем, если учения будут повторяться, к нарастанию конфликта это не приведет, к войне – точно. Азербайджан дальше не пойдет, поскольку уже некуда – дальше Армения, суверенное государство, член ОДКБ. Это приведет к серьезной войне, это большой риск", – сказал Силаев корреспонденту "Кавказского узла".

Армянские аналитики высказали ранее мнение, что на турецко-азербайджанских учениях отрабатывались разные сценарии развития ситуации в регионе. Проводя учения, Турция и Азербайджан пытаются оказать политическое и психологическое давление на Армению, считает военный эксперт Мгер Акопян. "Учения также нацелены на внутреннюю аудиторию, для которой лидеры Азербайджана и Турции, пиарясь за счет армии, пытаются набрать политические дивиденды", – заявил Акопян корреспонденту "Кавказского узла".

Политолог Андриас Гукасян предположил, что целью совместных учений Азербайджана и Турции являлась отработка возможных наступательных действий против Армении, а также возможность перекрытия Лачинского коридора. "Учения должны создать напряженность для вооруженных сил Армении, тем более если учитывать, что за прошлогодними совместными учениями последовала агрессия против Арцаха (Нагорного Карабаха) с участием Турции. Учения рассматриваются как реальная угроза, демонстрация силы и запугивание", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению азербайджанских аналитиков, совместные учения позволят азербайджанским и турецким военным потренироваться в борьбе с террористами, но их можно расценить и как политическое послание о совместных действиях двух стран в случае военных угроз Азербайджану. "В политических кругах Армении все еще вынашиваются идеи реваншизма. Армения ведет переговоры с РФ о закупках новых вооружений, и Москва уже заявила о готовности помочь в реформировании армянской армии и ее обеспечении. За последние недели в Армении уже дважды объявлялся призыв резервистов", – сказал ранее корреспонденту "Кавказского узла" бывший сотрудник информационно-аналитического управления Минобороны Азербайджана Азад Исазаде.

Глава НПО "Военные юристы" Тельман Абилов указал на ограниченное число военных, задействованных на военных учениях в Лачинском районе. "Они повышают свои навыки и способности для выполнения боевых операций в сложных высокогорных условиях. Эти учения также свидетельствуют о том, что Шушинская декларация о союзнических отношениях между Азербайджаном и Турцией остается в силе. Армяно-азербайджанский конфликт еще окончательно не урегулирован", – сказал Абилов корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, 15 июня президенты Азербайджана и Турции подписали Шушинскую декларацию о союзнических отношениях, которая включает соглашение о взаимной военной помощи. Декларация закрепляет итоги карабахской войны 2020 года и оформляет правовую базу для военного союза между странами, указали азербайджанские военные эксперты, отметив, что в документе нет конкретики относительно использования военной силы или военных баз.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".