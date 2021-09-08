Военные эксперты назвали рядовыми учения войск Азербайджана и Турции

08 сентября 2021, 15:07

Совместные учения войск Азербайджана и Турции в Лачинском районе, как и маневры российских миротворцев, не несут угрозы обострения конфликта в Нагорном Карабахе, указали опрошенные "Кавказским узлом" российские военные эксперты.

Как писал "Кавказский узел", 6 сентября в Лачинском районе, через который проходит коридор между Ереваном и Степанакертом, начались совместные азербайджано-турецкие тактические учения с боевой стрельбой. Учения проводятся в соответствии с соглашением о военном сотрудничестве с Турцией, их основной целью является улучшение взаимодействия при проведении боевых операций, пояснило Минобороны Азербайджана.

Совместные учения позволят азербайджанским и турецким военным потренироваться в борьбе с террористами, но их можно расценить и как политическое послание о совместных действиях двух стран в случае военных угроз Азербайджану, считают опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики.

Азербайджано-турецкие учения в Лачинском районе некрупные и носят тактический характер, "нечто аналогичное" проводили чуть ранее и российские миротворцы, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" военный обозреватель "Новой газеты" Павел Фельгенгауэр.

"Сейчас такое время, что учения проводят все – заканчивается летний сезон. Военным положено это делать – как, например, спортсменам нужно тренироваться. И нет разницы, миротворцы это или нет, они ж десантники, военные", - пояснил он.

Российские миротворцы в конце августа провели в Нагорном Карабахе маневры, в рамках которых отработали навыки предотвращения возможных нарушений с использованием беспилотников условного противника, а также тренировались обеспечивать безопасность на наблюдательных постах в Лачинском коридоре, сообщило 30 августа Минобороны России.

Учения проводились "в миротворческом ключе", без применения тяжелого оружия и авиации, в связи с чем Баку не стал протестовать, считает Фельгенгауэр. "Войсковой бой миротворцы, очевидно, вести не могут. Вот если бы применялась авиация, которая расположена на базе в Армении, было бы другое дело – это уже нарушение договоренностей, соглашений, миротворческого статуса. А так – Баку нет дела до происходящего", - пояснил он.

По мнению эксперта, реакции на учения Азербайджана и Турции в виде армяно-российских учений ожидать "вряд ли стоит". Реакции Кремля и вовсе не последует, а Ереван будет "просто недоволен", сказал Фельгенгауэр. "Россия никак реагировать не будет – Москве не выгодно ссориться ни с Баку, ни с Анкарой. Молчат и российские государственные СМИ. Не стоит из-за учений ожидать и эскалации конфликта", - пояснил он.

Каждое государство обладает суверенным правом на проведение различных учений в пределах своих международно признанных границ, и совместные тактические учения в Лачинском районе "являются аналогичным шагом и служат обеспечению стабильности в регионе", пояснила глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева в ответ на заявление МИД Армении. "Угроза региональному миру и безопасности кроется не в проведении государством военных учений на своей территории, а в выдвижении территориальных претензий к другой стране, как это делала Республика Армения на протяжении долгих лет", - приводит сегодня ее слова Oxu.az. Днем ранее МИД Армении заявил о том, что турецко-азербайджанские учения – это "действие, наносящее ущерб шагам по деэскалации, не соответствующее духу трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и подрывающее усилия по закреплению продолжительного мира, безопасности и стабильности", сообщили 7 сентября "Новости-Армения".

Российские миротворцы "в некоторой степени мешают Баку", считает член экспертного совета общественной организации "Офицеры России", военный политолог Александр Перенджиев. "Ведь после того, как Азербайджан подписал декларацию о военном сотрудничестве с Турцией, у Баку окончательно развязались руки, а азербайджанцы готовы пойти дальше, атаковать оставшуюся территорию. Но им мешают российские миротворцы", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Перенджиев.

По его мнению, миротворцы не уйдут со своего места, так как ни одна из сторон трехстороннего договора не отзывала подписи. В миссию миротворцев не входит вмешательство в конфликт между странами, равно как и проведение учений с какой-либо стороной, миротворцам предписывается "не допустить нового витка войны, бойни, а главное – резни", сказал он.

"России невыгоден вооруженный конфликт. Особенно из-за каких-то учений. Москва не допустит. Мы (Россия) призываем к сотрудничеству, составлению дорожной карты, к работе по урегулированию конфликта, а в дальнейшем – к мирным соглашениям. Россия не позволяет Армении «взять реванш», а Азербайджану «играть мускулами»", - отметил Перенджиев.

Российские миротворцы проводили маневры на выделенной им территории, и это не следует считать полноценными военными учениями, заявил ведущий научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев.

По его мнению, мандат миротворцев не согласован и не утвержден, а значит, не описаны и четкие ограничения действий миротворцев. "Рассуждать о том, соответствуют ли «учения» миротворческой миссии российского контингента в Карабахе, бессмысленно. Непонятно даже, кто может это оценить. Официального протеста Баку по поводу действий миротворцев не прозвучало, хотя я допускаю, мог быть неофициальный", - сказал Силаев корреспонденту "Кавказского узла".

По его сведениям, российская сторона плотно сотрудничает с армянской, и они проводили совместные учения, однако оценить масштаб невозможно, так как "нет никаких данных", отметил Силаев.

"В будущем, если учения будут повторяться, к нарастанию конфликта это не приведет, к войне - точно. Азербайджан дальше не пойдет, поскольку уже некуда – дальше Армения, суверенное государство, член ОДКБ. Это приведет к серьезной войне, это большой риск. Напряженность останется, будут территориальные претензии, но для войны я не вижу причин", - заключил эксперт.

Напомним, 15 июня президенты Азербайджана и Турции подписали Шушинскую декларацию о союзнических отношениях, которая включает соглашение о взаимной военной помощи. Декларация закрепляет итоги карабахской войны 2020 года и оформляет правовую базу для военного союза между странами, указали азербайджанские военные эксперты отметив, что в документе нет конкретики относительно использования военной силы или военных баз.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".